«Rari, mai soli», una carovana di mezzi per la Giornata mondiale delle malattie rare

Il 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle malattie rare . Per portare l’attenzione sulla realtà di chi vive queste situazioni e sui passi in avanti della ricerca scientifica, sabato 25 febbraio alle 10.30, otto associazioni di malattie rare promuoveranno una sfilata di automezzi da Ranica a Bergamo , a simboleggiare «il viaggio», tema della 16esima edizione della giornata, che le persone affette da malattie rare compiono per avere diagnosi, cure, riabilitazione e per poter esercitare i propri diritti .