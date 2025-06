Referendum: lontano il quorum. Affluenza a Bergamo città al 36,7%, nella provincia si al 29%

Alle 15 si sono chiuse le urne per i referendum e i ballottaggi. E ora comincia lo spoglio delle schede. A breve si attendono i dati sull’affluenza anche bergamasca. Per i quesiti referendari si prospetta un quorum lontano dal 50% dopo che in tutta la giornata di ieri la partecipazione dei votanti si è attestata sotto il 23%.