Regolare gli accessi: 16 nuovi varchi ztl fra Bergamo alta e bassa

Regolare l’accesso della «logistica» nel cuore più delicato di Bergamo ed evitare che le Mura diventino una «circonvallazione interna». Per inseguire questi due obiettivi, Palazzo Frizzoni s’avvia a disegnare 16 nuovi varchi per le principali ztl cittadine, tra Bergamo Alta e città bassa. È quanto contenuto in una delibera approvata dalla giunta comunale – 500mila euro il valore, importo necessario all’effettiva installazione degli «occhi elettronici» – e che produrrà effetti concreti verosimilmente da ottobre, cioè quando saranno implementati i nuovi varchi.