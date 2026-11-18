Remo Morzenti Pellegrini, l’ex rettore a Bergamo verso la nomina a presidente dell’Anac
LA NOMINA. Sarà Remo Morzenti Pellegrini, ex rettore dell’Università di Bergamo e oggi vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, il nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.Lettura meno di un minuto.
È Remo Morzenti Pellegrini, già rettore dell’Università di Bergamo e oggi vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, il nome indicato dal governo come nuovo presidente dell’Anac. La notizia, anticipata da Repubblica.it, è confermata da fonti di governo.
Il Consiglio dei ministri, convocato alle 16.30, ha deliberato l’avvio della procedura di nomina. La proposta passerà al Parlamento per il parere obbligatorio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e tornerà poi in Consiglio dei ministri prima della formalizzazione finale della nomina con il Decreto del presidente della Repubblica.
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