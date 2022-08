Restyling della Fontana del Lantro, il cantiere entro la fine dell’anno

Una bellezza nascosta, nel cuore di Città Alta, che verrà resa nuovamente agibile e visitabile. In vista dell’anno prossimo, quando Bergamo sarà Capitale della Cultura, l’obiettivo del Comune è quello di valorizzare a pieno la suggestiva fontana del Lantro, dove l’acqua delle sorgenti non cessa di scorrere e continua ad alimentare, da secoli, questo monumento. La struttura è chiusa al pubblico da qualche anno : si trova lungo via della Boccola, inserita in un piano interrato accanto alla chiesa di San Lorenzo, non lontano da porta Garibaldi.