Restyling dello stadio, nuovo maxischermo pronto a settembre

Farà il suo debutto il 2 settembre in occasione del primo match casalingo dell’Atalanta contro il Monza: il nuovo maxischermo da 14 metri per 5 sarà agganciato alla copertura della curva Nord (i lavori di montaggio sono già iniziati) e avrà il suo gemello nella fronteggiante Sud una volta terminati i lavori per la sua ricostruzione nell’estate 2024.

Il primo nel 1991 «made in Ungheria»

È il terzo modello di maxischermo dello stadio di viale Giulio Cesare (oggi Gewiss Stadium) dopo il mitico e vagamente inquietante Muszertechnika made in Ungheria del 1991. Del tipo che mostrava immagini sul giallognolo andante e con una grafica abbastanza limitata. Per intenderci, dal 1984 a Udine il «Friuli» versione originale era dotato di un avveniristico modello «Cosmo» di ben altre fattezze e prestazioni: un autentico spettacolo per i tempi.

Ad ogni modo il «coso» magiaro è rimasto al suo posto per quasi 20 anni diventando a suo modo quasi un’attrazione, non necessariamente in termini positivi: nel 2010 viene sostituito da quello (decisamente più moderno) recentemente rimosso in occasione dei lavori alla Sud. Il restyling dello stadio (elaborato da Studio De8) ne prevede ora 2, uno sopra ogni curva: in prima battuta si era anche pensato a una collocazione agli angoli delle due curve per poi optare per l’aggancio alla copertura.

Scavo arrivato al parcheggio

Sul fronte del cantiere i lavori procedono senza sosta e in perfetta tabella di marcia. La Cava Ghisalba (guidata dall’amministratore unico Maurizio Pisana) ha completato gli scavi che ospiteranno le fondamenta della Sud con 10 giorni d’anticipo. In questa prima fase sono stati estratti complessivamente 39mila metri di terra, 1.000 al giorno per un totale di oltre 80 viaggi di camion.

Dal punto di vista strutturale la nuova curva (in tutto simile alla Nord) comincerà a prendere forma tra ottobre e dicembre : lo scavo intanto è già arrivato all’altezza di quello che sarà il pavimento del parcheggio interrato, la cui costruzione inizierà invece nei primi mesi del prossimo anno.

Un cantiere molto complesso e comunque diverso da quello che in 5 mesi tra maggio e ottobre del 2019 aveva portato alla realizzazione della Nord: la presenza del parcheggio è determinante e ha portato con sé un ovvio allungamento dei tempi. La conclusione del cantiere è prevista per l’inizio del campionato 2024-25, quindi a fine agosto del prossimo anno,

Gli altri cantieri in corso

I lavori non impediranno all’Atalanta di giocare sul terreno del Gewiss Stadium sia le partite di campionato che quelle di Europa League: l’impianto così come attualmente strutturato e dimensionato risponde difatti ai requisiti previsti per entrambe le competizioni. È il caso del settore ospiti nei vecchi distinti Sud.

In parallelo stanno procedendo anche i lavori delle aree del pianterreno della tribuna centrale (oggetto di un primo restyling già nel 2015 quando l’impianto era ancora di proprietà comunale) che accoglieranno nuovi spazi per la ristorazione e per l’hospitality, ma anche la nuova centrale termica collegata al teleriscaldamento che entrerà in funzione con il completamento della nuova Sud.

Per fine estate del 2024, quando è prevista anche la posa delle due «americane» a sostituire i vecchi piloni d’illuminazione, si concluderanno così o lavori di restyling iniziati nel maggio 2019. Nell’estate del 2020, appena allentata la morsa della prima ondata del Covid, si era invece proceduto all’abbattimento e ricostruzione della tribuna di viale Giulio Cesare (ora Rinascimento), salvaguardando però la facciata così come prescritto dalla Sovrintendenza. Al mosaico manca ora solo la Sud, l’ultima pagina di una nuova storia dell’Atalanta nel suo stadio di proprietà: tra le poche per ora pochissime, società in Italia.