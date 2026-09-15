Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo

Riapre a Bergamo il centro sportivo di via Broseta 146, l’ex Centro Tennis Loreto, completamente riqualificato e ora inserito nel sistema delle strutture del Cus Bergamo. L’impianto sarà utilizzato sia per la pratica sportiva cittadina sia per le attività didattiche dell’Università, in particolare dei corsi di Scienze motorie e sportive e dell’area salute.

L’intervento ha portato alla realizzazione di due strutture coperte: una destinata al tennis e una polivalente per tennis, pallavolo, basket e calcio a cinque. Rinnovati anche i due campi da tennis scoperti, gli impianti, le recinzioni e l’illuminazione a Led. Rifatti inoltre gli edifici di servizio, con reception, locale di primo soccorso, spazi per gli atleti e nuovi spogliatoi per utenti, studenti e giudici di gara.

Il centro dispone anche di una stazione di ricarica per e-bike alimentata da fonti rinnovabili, collegata alle attività di ricerca UniBg del progetto Most sulla mobilità sostenibile. La struttura è inoltre servita dal teleriscaldamento, dispone di un impianto fotovoltaico e di sistemi per la raccolta dell’acqua piovana.

Il quadro economico iniziale era di 2,735 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti circa 300 mila euro per una bonifica resa necessaria dal ritrovamento di una cisterna danneggiata. Regione Lombardia ha contribuito con 1,177 milioni. Il Comune ha concesso la struttura all’Università di Bergamo per 30 anni.