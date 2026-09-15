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Cronaca / Bergamo Città Martedì 15 Settembre 2026

Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo

L’INAUGURAZIONE. Riqualificato l’ex Centro Tennis Loreto: due strutture coperte, campi rinnovati e nuovi spazi per sport, studenti UniBg e attività didattiche. Al taglio del nastro anche Michela Moioli e Filippo Dezza.

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Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo
L’inaugurazione del centro sportivo di via Brosera, l’ex Centro Tennis Loreto a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Riapre a Bergamo il centro sportivo di via Broseta 146, l’ex Centro Tennis Loreto, completamente riqualificato e ora inserito nel sistema delle strutture del Cus Bergamo. L’impianto sarà utilizzato sia per la pratica sportiva cittadina sia per le attività didattiche dell’Università, in particolare dei corsi di Scienze motorie e sportive e dell’area salute.

L’intervento ha portato alla realizzazione di due strutture coperte: una destinata al tennis e una polivalente per tennis, pallavolo, basket e calcio a cinque. Rinnovati anche i due campi da tennis scoperti, gli impianti, le recinzioni e l’illuminazione a Led. Rifatti inoltre gli edifici di servizio, con reception, locale di primo soccorso, spazi per gli atleti e nuovi spogliatoi per utenti, studenti e giudici di gara.

Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo
Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo
Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo
Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo

Il centro dispone anche di una stazione di ricarica per e-bike alimentata da fonti rinnovabili, collegata alle attività di ricerca UniBg del progetto Most sulla mobilità sostenibile. La struttura è inoltre servita dal teleriscaldamento, dispone di un impianto fotovoltaico e di sistemi per la raccolta dell’acqua piovana.

Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo
Riapre il centro sportivo di via Broseta: nuovi campi e spazi per il Cus Bergamo

Il quadro economico iniziale era di 2,735 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti circa 300 mila euro per una bonifica resa necessaria dal ritrovamento di una cisterna danneggiata. Regione Lombardia ha contribuito con 1,177 milioni. Il Comune ha concesso la struttura all’Università di Bergamo per 30 anni.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il rettore Sergio Cavalieri, la sindaca Elena Carnevali e l’assessore regionale Claudia Terzi. Cavalieri ha sottolineato la funzione del centro come spazio aperto alla comunità e luogo di formazione sul campo per gli studenti. Durante la cerimonia sono stati premiati anche 17 studenti-atleti UniBg distintisi ai Campionati nazionali universitari. Presenti come testimonial Michela Moioli e Filippo Dezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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