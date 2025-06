«Riaprire il sentiero del Tremana»: raccolte 600 firme a Monterosso

Seicento firme in una sola mattinata per chiedere al Comune e alla sindaca Elena Carnevali di ripristinare al più presto il sentiero del Tremana, che dal quartiere di Monterosso porta alla Maresana. È la risposta del quartiere cittadino al timore di perdere l’accesso a uno dei sui angoli più affascinanti, considerando che l’itinerario tocca le pozze del Fontanino, le balze del secondo torrente della città.

«La nostra strada per la Maresana»

«Sappiamo che ci sono stati problemi sulla ristrutturazione della vecchia cascina, ma non vogliamo che il sentiero del Fontanino sia sbarrato - dice Walter Nervosi, pensionato del quartiere - è sempre stata la nostra strada per la Maresana e vorremmo che le cose non cambiassero».