Ricetta del medico, si riduce la validità: ci sono sei mesi di tempo per prenotare

Cambia (temporaneamente) la durata della validità delle ricette per la prenotazione di esami e visite specialistiche: la «scadenza» è ora fissata a sei mesi (anziché un anno), o meglio il paziente avrà al massimo sei mesi dall’emissione della ricetta per rivolgersi a una struttura sanitaria per prenotare l’appuntamento. L’esame o la visita, come già avviene ora (e anche in considerazione delle liste d’attesa), può invece avere una data anche posteriore a quell’orizzonte di sei mesi. È quanto prevede una delibera di Regione Lombardia entrata in vigore a partire dal 1° ottobre. La novità si inserisce all’interno del più ampio lavoro di introduzione del «nuovo tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale».