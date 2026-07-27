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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 27 Luglio 2026

Riconosciuto in bici vicino alla stazione: arrestato un 30enne

L’INTERVENTO. Gli agenti lo hanno riconosciuto e fermato per un controllo sabato 25 luglio, numerosi i precedenti. Ora è finito in carcere.

Lettura meno di un minuto.
Riconosciuto in bici vicino alla stazione: arrestato un 30enne
La polizia locale di Bergamo presidia il piazzale della stazione

Bergamo

La polizia locale lo ha fermato e arrestato sabato 25 luglio tra via Bonomelli e via Quarenghi. Dopo l’identificazione è stato portato in carcere. Un uomo di 30 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’intervento è avvenuto intorno alle 15 nella zona delle pensiline di piazzale Marconi. Una pattuglia impegnata nei servizi di sicurezza urbana ha riconosciuto il trentenne mentre percorreva in bicicletta l’incrocio tra via Bonomelli e via Quarenghi e lo ha fermato per un controllo.

Il controllo vicino alla stazione di Bergamo

L’uomo, cittadino straniero, era sprovvisto di documenti di identità ed è stato quindi accompagnato al comando di via Coghetti per gli accertamenti e i rilievi fotodattiloscopici.

Le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno permesso di identificarlo e di accertare che nei suoi confronti era stata emessa dal Tribunale di Bergamo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Trasferito nel carcere di Bergamo

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, dagli accertamenti sarebbero emersi anche numerosi precedenti penali e recenti denunce in stato di libertà, in particolare per reati contro il patrimonio commessi nei territori di Bergamo, Orio al Serio e Grassobbio. Terminate le formalità, il trentenne è stato trasferito nella casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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