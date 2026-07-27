Riconosciuto in bici vicino alla stazione: arrestato un 30enne

La polizia locale lo ha fermato e arrestato sabato 25 luglio tra via Bonomelli e via Quarenghi. Dopo l’identificazione è stato portato in carcere. Un uomo di 30 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’intervento è avvenuto intorno alle 15 nella zona delle pensiline di piazzale Marconi. Una pattuglia impegnata nei servizi di sicurezza urbana ha riconosciuto il trentenne mentre percorreva in bicicletta l’incrocio tra via Bonomelli e via Quarenghi e lo ha fermato per un controllo.

Il controllo vicino alla stazione di Bergamo

L’uomo, cittadino straniero, era sprovvisto di documenti di identità ed è stato quindi accompagnato al comando di via Coghetti per gli accertamenti e i rilievi fotodattiloscopici.

Le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno permesso di identificarlo e di accertare che nei suoi confronti era stata emessa dal Tribunale di Bergamo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Trasferito nel carcere di Bergamo