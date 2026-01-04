Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 04 Gennaio 2026

Ritrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana: 76enne muore in ospedale

L’INTERVENTO . È successo verso le 11.30 di domenica 4 gennaio su un sentiero collinare tra Bergamo e Torre Boldone sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’elisoccorso è intervenuto nella mattinata di domenica 4 gennaio sulla Maresana a Bergamo per soccorrere un 76enne ritrovato svenuto su un sentiero, l’uomo è morto in ospedale

Bergamo

Intervento domenica 4 gennaio per la stazione media Valle Seriana del soccorso alpino, a supporto dell’elisoccorso. Un uomo di 76 anni è stato ritrovato a terra lungo il sentiero da alcuni passanti, che hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu, il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco. L’elicottero ha sbarcato l’équipe sanitaria.

L’uomo, molto probabilmente colto da un malore, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Ponte San Pietro in codice rosso, dove è deceduto.

