Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino

Le storiche biciclette bianche e rosse del servizio di bike sharing «La BiGi» tornano a circolare a Bergamo con una nuova funzione sociale e ambientale. Comune di Bergamo e Atb Mobilità hanno assegnato gratuitamente 100 biciclette dismesse a sette enti del Terzo Settore impegnati in progetti di inclusione, sostenibilità e riuso.

Le bici, utilizzate fino al 2021 nel servizio di sharing cittadino e poi sostituite dalle attuali biciclette gialle, saranno recuperate, sistemate e riutilizzate dalle associazioni del territorio.

Un momento della conferenza stampa in Comune

(Foto di Agazzi)

Le 100 bici distribuite a sette realtà bergamasche

La quota più consistente è stata assegnata alla Cooperativa Ruah con 52 biciclette. Dieci mezzi ciascuno andranno a L’Arca di Leonardo, Comunità Emmaus, Ecosviluppo Cooperativa Sociale e Cooperativa di Bessimo. Quattro biciclette sono state invece assegnate all’Associazione Italiana Persone Down di Bergamo e alla Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.

Le biciclette, dotate di cambio a sei rapporti, cestino, portapacchi e luci, erano state riparate prima dello stoccaggio nei depositi Atb.

«Mobilità sostenibile e riuso sociale»

«Restituiamo alla comunità un patrimonio pubblico che potrà continuare a essere utile attraverso progetti sociali e ambientali», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda.

Per l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini si tratta di «un esempio concreto di economia circolare e valorizzazione della bicicletta come mezzo sostenibile».

«Le bici bianco-rosse continueranno a essere utili grazie ai progetti del territorio», ha aggiunto Vito Pavone di Atb Mobilità.