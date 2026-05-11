Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino
SOSTENIBILITÀ. Dal Comune di bergamo e ATB Mobilità via libera al riuso sociale delle vecchie BiGi, coinvolte sette realtà bergamasche.
Bergamo
Le storiche biciclette bianche e rosse del servizio di bike sharing «La BiGi» tornano a circolare a Bergamo con una nuova funzione sociale e ambientale. Comune di Bergamo e Atb Mobilità hanno assegnato gratuitamente 100 biciclette dismesse a sette enti del Terzo Settore impegnati in progetti di inclusione, sostenibilità e riuso.
Le bici, utilizzate fino al 2021 nel servizio di sharing cittadino e poi sostituite dalle attuali biciclette gialle, saranno recuperate, sistemate e riutilizzate dalle associazioni del territorio.
Le 100 bici distribuite a sette realtà bergamasche
La quota più consistente è stata assegnata alla Cooperativa Ruah con 52 biciclette. Dieci mezzi ciascuno andranno a L’Arca di Leonardo, Comunità Emmaus, Ecosviluppo Cooperativa Sociale e Cooperativa di Bessimo. Quattro biciclette sono state invece assegnate all’Associazione Italiana Persone Down di Bergamo e alla Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.
Le biciclette, dotate di cambio a sei rapporti, cestino, portapacchi e luci, erano state riparate prima dello stoccaggio nei depositi Atb.
«Mobilità sostenibile e riuso sociale»
«Restituiamo alla comunità un patrimonio pubblico che potrà continuare a essere utile attraverso progetti sociali e ambientali», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda.
Per l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini si tratta di «un esempio concreto di economia circolare e valorizzazione della bicicletta come mezzo sostenibile».
«Le bici bianco-rosse continueranno a essere utili grazie ai progetti del territorio», ha aggiunto Vito Pavone di Atb Mobilità.
Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti delle realtà coinvolte, da Ruah ad Aipd Bergamo, sottolineando il valore sociale, educativo e inclusivo dell’iniziativa.
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