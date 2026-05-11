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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino

SOSTENIBILITÀ. Dal Comune di bergamo e ATB Mobilità via libera al riuso sociale delle vecchie BiGi, coinvolte sette realtà bergamasche.

Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino
Le vecchie BiGi del Comune di Bergamo donate a sette associazioni del territorio
(Foto di Agazzi)

Bergamo

Le storiche biciclette bianche e rosse del servizio di bike sharing «La BiGi» tornano a circolare a Bergamo con una nuova funzione sociale e ambientale. Comune di Bergamo e Atb Mobilità hanno assegnato gratuitamente 100 biciclette dismesse a sette enti del Terzo Settore impegnati in progetti di inclusione, sostenibilità e riuso.

Le bici, utilizzate fino al 2021 nel servizio di sharing cittadino e poi sostituite dalle attuali biciclette gialle, saranno recuperate, sistemate e riutilizzate dalle associazioni del territorio.

Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino
Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino
Un momento della conferenza stampa in Comune
(Foto di Agazzi)

Le 100 bici distribuite a sette realtà bergamasche

La quota più consistente è stata assegnata alla Cooperativa Ruah con 52 biciclette. Dieci mezzi ciascuno andranno a L’Arca di Leonardo, Comunità Emmaus, Ecosviluppo Cooperativa Sociale e Cooperativa di Bessimo. Quattro biciclette sono state invece assegnate all’Associazione Italiana Persone Down di Bergamo e alla Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.

Le biciclette, dotate di cambio a sei rapporti, cestino, portapacchi e luci, erano state riparate prima dello stoccaggio nei depositi Atb.

Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino
Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino

«Mobilità sostenibile e riuso sociale»

«Restituiamo alla comunità un patrimonio pubblico che potrà continuare a essere utile attraverso progetti sociali e ambientali», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda.

Per l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini si tratta di «un esempio concreto di economia circolare e valorizzazione della bicicletta come mezzo sostenibile».

«Le bici bianco-rosse continueranno a essere utili grazie ai progetti del territorio», ha aggiunto Vito Pavone di Atb Mobilità.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti delle realtà coinvolte, da Ruah ad Aipd Bergamo, sottolineando il valore sociale, educativo e inclusivo dell’iniziativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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