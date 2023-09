Robert Plant atterra a Orio, ma è solo una toccata e fuga

Tappa bergamasca, seppure solo di passaggio, per Robert Plant. Il celebre frontman dei Led Zeppelin è atterrato nel primo pomeriggio di lunedì all’aeroporto di Orio al Serio, dov’è stato accolto dal personale della Sacbo, che ne ha approfittato per scattare qualche foto ricordo. Il cantautore britannico è giunto al Caravaggio da Roma, con un volo privato insieme alla cantante portoghese Suzi Dian e ai membri della Saving Grace, la band con cui Plant si esibisce dal 2019.

Quest’anno è in corso una stagione di concerti che prevede alcune tappe anche nel nostro Paese. La scelta del suo staff di atterrare all’aeroporto di Orio è stata dettata dal fatto che domenica sera il cantautore si è esibito al Teatro Romano di Ostia Antica, nella Capitale, e questa sera è invece di scena al Teatro Arcimboldi di Milano. Per Robert Plant e gli altri componenti della band si è trattato dunque di un passaggio rapido nella nostra provincia, per buona pace dei tanti fans dei Led Zeppelin, che sognerebbero di vederlo esibirsi in città.