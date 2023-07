Roghi in Grecia, via da Rodi e Corfù. Coppia di bergamaschi: «Fiamme dietro le montagne»

«Abbiamo bisogno di una mano, facciamo un appello alle autorità italiane: servono altri voli, in settimana sono pochi e non si trovano i biglietti». Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare che si trova in vacanza a Rodi, lancia un appello per «i tanti italiani che si trovano sull’isola dove la situazione peggiora: le fiamme avanzano verso nord e minacciano anche centri abitati». Il suo obiettivo, come quello di migliaia di altri connazionali, è partire al più presto. «I roghi non finiscono, si fa ancora fatica a spegnere le fiamme che continuano a essere un grande problema». La mobilitazione dei cittadini, però, «è straordinaria» sottolinea Alberti che ha girato alcuni centri d’accoglienza a Rodi. Anche se questo non basta ad allontanare la paura dei turisti italiani in Grecia.