Rondò dell’A4, aperta al traffico l’ultima rampa: conclusa la «fase 1» dei lavori

Il tratto aperto consente ai veicoli provenienti dall’ex SS 671 d’immettersi sulla circonvallazione senza impegnare la rotatoria, evitando così ogni interferenza con il traffico che arriva dal piazzale del casello ed è diretto in città. Per chi esce dall’autostrada è previsto un altro collegamento diretto con la circonvallazione delle valli. Il maxi progetto, finanziato per circa 30 milioni di euro da Stato e Regione, ha sistemato uno degli snodi stradali più pericolosi della Bergamasca. Tutte le nuove direttrici sono percorribili e il traffico ne ha già risentito in maniera positiva.

A marzo

Mancano ora i dettagli, sui quali gli operai delle ditte Suardi e Bergamelli stanno lavorando in queste settimane. A marzo si chiuderanno i lavori della «fase 2», ovvero il potenziamento dell’asse interurbano (lato nord). Il tratto di strada dallo svincolo dell’A4 all’uscita per Campagnola/Orio al Serio è già stato allargato, ottenendo di fatto una corsia in più dedicata a chi, dal casello, è diretto in aeroporto. Per l’allargamento della strada anche nella direzione opposta, serviranno ancora alcune settimane. Con le rifiniture e la nuova segnaletica (ancora in gran parte provvisoria), il cantiere chiuderà in primavera, con almeno un paio di mesi d’anticipo rispetto al cronoprogramma.