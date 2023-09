Ruba una bici in negozio, subito bloccato da un carabiniere libero dal servizio

Ha rubato una bicicletta da mille euro tagliando la tensostruttura del negozio «Idm Italia» di via San Bernardino. Il ladro, un 47enne residente in provincia già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato visto da un carabiniere in borghese che stava passando proprio in quel momento e l’ha subito bloccato.