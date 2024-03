Ruba borse dall’outlet. Inseguito, le abbandona

Ha tentato di rubare tre borse di marca ma alla fine, inseguito da una guardia giurata, ha preferito gettare in strada la refurtiva per non essere acciuffato. È successo giovedì 28 marzo, poco prima delle 19, in via XX Settembre, nell’outlet «Grandi firme», che aveva il suo primo giorno di apertura.

Il negozio si trova in un cortile interno. Un ragazzo è arrivato con un monopattino davanti al negozio che, per l’inaugurazione, aveva le porte aperte. Ha visto che vicino all’ingresso, sugli scaffali, c’erano le borse. Ne ha presa una, due e poi una terza. Ma è stato subito visto dalle commesse. È quindi fuggito a piedi, lasciando il monopattino, ma in via XX Settembre si è imbattuto in una guardia giurata di «Sorveglianza italiana» che, alle urla della commessa «Al ladro!», ha iniziato a rincorrere il ragazzo verso largo Rezzara, piazza Pontida, via Moroni e quindi via Palma il Vecchio. Qui, vistosi braccato, il ladro ha gettato in strada le tre borse, poi restituite al negozio. Il monopattino è stato invece messo sotto sequestro dal Radiomobile dei carabinieri di Bergamo.