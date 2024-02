Ruba la valigia a un turista: «Dammi i soldi e te la ridò»

S’è appropriato della valigia di un turista colombiano ospite di un bed & breakfast di via Foro Boario e per restituirla pretendeva soldi. È finito in manette per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un giovane senegalese che vive per strada. Il giudice Alberto Longobardi mercoledì 7 febbraio non ha convalidato l’arresto per tentata estorsione perché la flagranza era trascorsa, come ha sostenuto il difensore, l’avvocato Miriam Campana. Ma è stato convalidato quello eseguito per resistenza a pubblico ufficiale.