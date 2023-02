Rubano sei bici da corsa, ladri in azione da Savoldelli

Più che aspiranti ciclisti, si tratta di esperti ladri specializzati in furti di biciclette. E in termini di capacità di scegliere prodotti di altra qualità, hanno dimostrato di sapere il fatto loro. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì nella struttura dell’Auto Savoldelli, in via Provinciale a Lallio. Attività commerciale che dispone, tra l’altro, di un fornito negozio di biciclette, mountain bike, e-bike, abbigliamento e accessori vari che si accompagnano al settore ciclistico.