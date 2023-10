Rubato il pc all’astrofisico Luca Perri: «A BergamoScienza senza slide»

Il messaggio del noto astrofisico bergamasco, membro tra le altre cose del Comitato scientifico di BergamoScienza, è ancora più rilevante scoprendo cosa c’era all’interno del pc. «L’hard disk me lo ero portato dietro proprio per fare un backup, perché essendo sempre in giro non ne facevo uno da 6 settimane - ha scritto lo studioso sui social -.Quindi, a parte il danno economico, ho perso tipo 5 conferenze preparate nell’ultimo mese, fra cui l’ultimo spettacolo, qualche decina di pagine di scritti e una marea di dati e foto familiari».

«L’ho presa benissimo. E non sono per nulla angosciato dal dover rifare 6 settimane di lavoro - ha aggiunto -. Volevo però ringraziare di cuore non solo chi sabato sera (a BergamoScienza, ndr) si è sorbito il mio umore non del tutto solare (fra cui Luca Parmitano), ma anche tutte le 500 persone che domenica pomeriggio - magari dopo un lungo viaggio - si sono ritrovate un tizio che senza slide è salito sul palco per parlare due ore e mezza a braccio sulla scienza di Oppenheimer. E, invece che andarsene, sono rimaste ad ascoltarlo e a dimostrargli tutto il loro affetto».