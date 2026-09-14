«Ruote nella storia»: il 20 settembre in viaggio da Bergamo a Treviglio
L’APPUNTAMENTO. Sesta edizione per il raduno organizzato da Aci Storico e Aci Bergamo. La partenza dall’Accademia della Guardia di finanza.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Domenica 20 settembre torna l’appuntamento con il raduno di «Ruote nella storia», organizzato da Aci Storico con Aci Bergamo.
Le tappe
La sesta edizione avrà come meta la città di Treviglio. Il ritrovo è fissato alle 7.30 nella piazza d’Armi dell’Accademia della Guardia di finanza, grazie alla collaborazione di Aci con le Fiamme gialle. Dopo le verifiche, il briefing e la consegna del foglio d’itinerario, alle 8.30 è in programma la partenza. Il percorso toccherà Seriate, Cavernago e il Castello di Bartolomeo Colleoni, Cologno con il Borgo fortificato, Palazzo Visconti a Brignano. Quindi una tappa a Treviglio presso la Delegazione Aci, con distribuzione di gadget e pausa caffè, quindi l’arrivo in città, in Piazza del Mercato
Visite ai musei e pranzo conviviale
Dalle 11 alle 13.30 sono in programma le visite al Museo Same, al Museo Verticale e allo spazio espositivo «La porta del cielo». Alle 13.30 il pranzo al ristorante «La dimora del sapore», dove saranno consegnati i premi di partecipazione.
Per partecipare è necessario che le auto abbiano un’anagrafe d’anzianità compresa tra 20 e 29 anni e siano iscritte alla lista di salvaguardia dell’Aci Storico. Gli organizzatori precisano che non sono ammesse vetture con targa prova e da competizione.
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