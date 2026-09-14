«Ruote nella storia»: il 20 settembre in viaggio da Bergamo a Treviglio

Domenica 20 settembre torna l’appuntamento con il raduno di «Ruote nella storia», organizzato da Aci Storico con Aci Bergamo.

Le tappe

La sesta edizione avrà come meta la città di Treviglio. Il ritrovo è fissato alle 7.30 nella piazza d’Armi dell’Accademia della Guardia di finanza, grazie alla collaborazione di Aci con le Fiamme gialle. Dopo le verifiche, il briefing e la consegna del foglio d’itinerario, alle 8.30 è in programma la partenza. Il percorso toccherà Seriate, Cavernago e il Castello di Bartolomeo Colleoni, Cologno con il Borgo fortificato, Palazzo Visconti a Brignano. Quindi una tappa a Treviglio presso la Delegazione Aci, con distribuzione di gadget e pausa caffè, quindi l’arrivo in città, in Piazza del Mercato

Visite ai musei e pranzo conviviale

Dalle 11 alle 13.30 sono in programma le visite al Museo Same, al Museo Verticale e allo spazio espositivo «La porta del cielo». Alle 13.30 il pranzo al ristorante «La dimora del sapore», dove saranno consegnati i premi di partecipazione.