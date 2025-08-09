Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 09 Agosto 2025

Ruspe al Dopolavoro ferroviario: al via la demolizione - Foto e video

PIAZZALE MARCONI. Nella mattinata di sabato 9 agosto ruspe in azione alla stazione di Bergamo per abbattere lo storico edificio.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore
Il cantiere e le ruspe in azione al Dopolavoro ferroviario della stazione di Bergamo
Il cantiere e le ruspe in azione al Dopolavoro ferroviario della stazione di Bergamo
(Foto di Agazzi)

Sono iniziati nella mattinata di sabato 9 agosto in Stazione a Bergamo i lavori di demolizione degli edifici del Dopolavoro ferroviario . Le ruspe sono entrate in funzione intorno alle 5 del mattino. Si lavorerà per tutto il weekend, approfittando dell’ interruzione temporanea della linea Bergamo-Verdello . Le operazioni rientrano nell’ambito del maxi cantiere della nuova stazione ferroviaria europea, i cui lavori sono iniziati a febbraio dell’anno scorso.

I due «landbridge»

In corrispondenza dei quattro edifici che verranno demoliti, sarà costruito l’accesso a uno dei due «landbridge» che collegheranno piazzale Marconi con via Gavazzeni. Da qui partiranno infatti le rampe di scale che porteranno al passaggio sopraelevato dove troveranno spazio anche attività commerciali. Un altro passaggio sarà costruito verso est, dopo la storica palazzina della stazione, che sarà preservata. Al momento, per i frequentatori del Dopolavoro sono stati messi a disposizione dei container, in attesa di una nuova collocazione del circolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
politica
politica interna
Aree Urbane
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Tempo libero
sergio cotti