Treni, lavori sulla linea Bergamo-Verdello: bus sostitutivi e modifiche

Agosto è un mese caldo per i lavori ferroviari, e lo è soprattutto per quei bergamaschi che si muovono verso Milano. Da venerdì 8 agosto al 1° settembre è in programma un potenziamento infrastrutturale da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana) tra le stazioni di Bergamo e Verdello-Dalmine con conseguenti variazioni e modifiche.

I treni e gli orari modificati

Il grosso delle modifiche si concentrerà in pochi giorni: il 9 e il 10 agosto tutti i treni «Re» («Regio Express») della linea Bergamo-Milano Centrale via Pioltello e i treni «R» («Regionale») della Bergamo-Treviglio effettueranno il tratto Bergamo-Verdello con bus sostitutivi; dall’8 al 10 agosto, i treni 2246 (in partenza a Bergamo alle 22,07), 22683 (in partenza da Treviglio alle 22,08) e 2245 (in partenza da Milano Centrale alle 22,05) circolano tra Verdello e Milano Centrale e sono sostituiti da un bus nella tratta Verdello-Bergamo; le notti tra l’8 e il 9 agosto, tra il 9 e il 10 agosto e tra il 10 e l’11 agosto, il treno 2247 (che parte da Milano Centrale alle 23,40 e ha arrivo programmato a Bergamo alle 0,50) circola da Milano Centrale a Verdello ed è sostituito con un bus da Verdello a Bergamo.

Più soft l’impatto nelle giornate successive, e appunto dall’11 agosto al 1° settembre: tutti i treni «Re» in partenza da Milano Centrale e diretti a Bergamo arriveranno a destinazione 3 minuti dopo l’orario consueto. Sul sito www.trenord.it sono disponibili le informazioni dettagliate.

Pendolari, agosto difficile

Per chi orbita su Milano con i mezzi pubblici è un periodo delicato. Dal 28 luglio e fino al 24 agosto la circolazione dei treni nel passante ferroviario di Milano è sospesa tra Milano Rogoredo e Milano Certosa/Milano Bovisa per consentire dei lavori svolti da Rfi: così restano off limits le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria e Segrate. «Il servizio sulle linee che attraversano il passante sarà rimodulato, per garantire tutti i collegamenti – spiega Trenord –. È prevista gratuità di viaggio per i clienti che devono utilizzare anche le linee metropolitane e urbane per raggiungere l’area servita dal passante».

Tra le variazioni, sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio i treni circolano regolarmente fra Treviglio e Pioltello e fra Gallarate e Milano; sulla linea S6 il servizio è sospeso fra Milano Porta Garibaldi e Treviglio.

Occhio anche alla metro: dal 19 luglio al 7 settembre è sospesa la circolazione della linea M2 (la verde) tra Cadorna e Garibaldi (e quindi sono «out» anche le stazioni di Lanza e Moscova), per consentire un intervento straordinario di sostituzione dei binari e di rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria.

Bando per 16 nuovi treni

Intanto Regione Lombardia prosegue nell’impegno per rinnovare la flotta del trasporto ferroviario. Ieri è stata annunciata la pubblicazione di un bando di gara di Ferrovienord (società controllata dalla Regione) da 403 milioni di euro per l’acquisto di 16 nuovi treni ad alta capacità destinata ai servizi veloci «Regio Express», con occhio di riguardo per i collegamenti con la Svizzera.

Sette di questi treni saranno infatti assegnati alla tratta Milano-Como-Lugano-Locarno, mentre per gli altri, spiega la Regione, «è prevista la possibilità di essere configurati in versione transfrontaliera o nazionale al momento della stipula del contratto, in base all’evoluzione dei servizi verso il Ticino e il Vallese».