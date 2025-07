Ryanair, il bagaglio a mano gratuito diventa più grande del 20%

In arrivo un aumento del 20% delle dimensioni massime per i bagagli a mano gratuiti sui voli Ryanair. «La novità - spiega Ryanair - entrerà in vigore nelle prossime settimane (compatibilmente con l’adeguamento dei sistemi di misurazione presenti negli aeroporti) e si concretizzerà in un aumento della larghezza del bagaglio gratuito da 25 a 30 centimetri», per un aumento del volume totale del 20 % (da 20 litri a 24). Si tratta di una franchigia più generosa rispetto allo standard previsto dal Parlamento europeo (superato di circa un terzo) e pensata per consentire ai passeggeri già dotati di un bagaglio compatibile con il regolamento della compagnia irlandese di continuare a utilizzarlo.

La nuova normativa

La notizia arriva dopo il voto favorevole del legislatore europeo sulla proposta per regolamentare le dimensioni del bagaglio che i passeggeri possono portare a bordo senza costi aggiuntivi. In base alle regole di cui la Ue si vorrebbe dotare (la proposta deve essere ancora approvata dal Parlamento europeo), sarà possibile trasportare gratuitamente sugli aerei un collo personale (come una borsetta o uno zaino) e un piccolo bagaglio a mano. Saranno di 40x30x15 centimetri le misure massime per i primi, 100 centimetri complessivi - sommando altezza, larghezza e profondità - e 7 chili di peso per i secondi. In caso di approvazione la normativa avrà effetto su tutte le compagnie all’interno dell’Ue, tra cui Ryanair, EasyJet e WizzAir.

La ratio della normativa è di agevolare chi viaggia di frequente, permettendo di utilizzare un bagaglio con la certezza che questo venga accettato da tutte le compagnie , che continueranno ad avere la facoltà di accettare bagagli più voluminosi a propria discrezione.

Entro fine estate