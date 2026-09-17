Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la Millegradini - Ecco tutti i luoghi

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con la Millegradini 2026. Sabato 19 e domenica 20 settembre Bergamo tornerà a trasformarsi in un grande percorso diffuso tra storia, arte, sport e partecipazione sociale.

La manifestazione, nata nel 2011 da un’idea dell’Oratorio del Seminarino e dell’Unione ex Alunni dell’Oratorio del Seminarino della Parrocchia della Cattedrale, festeggia la sua 16° edizione con un patrimonio di esperienze e una partecipazione diventata negli anni sempre più ampia: dai 700 iscritti della prima edizione del 2011 ai 13 mila partecipanti del 2025.

La Millegradini invita a riscoprire Bergamo a piedi, con ritmi e prospettive differenti, valorizzando anche angoli meno conosciuti e spazi normalmente non accessibili al pubblico Per un intero fine settimana, il 19 e 20 settembre, scalinate, vicoli, piazze e luoghi della cultura diventeranno le tappe di un’esperienza aperta a tutti, capace di intrecciare la scoperta del patrimonio cittadino con il movimento e la socialità. Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bergamo e il patrocinio della Provincia di Bergamo, inserita nel calendario della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la Millegradini invita a riscoprire Bergamo a piedi, con ritmi e prospettive differenti, valorizzando anche angoli meno conosciuti e spazi normalmente non accessibili al pubblico.

La manifestazione è resa possibile dall’impegno organizzativo di ASD Steel Triathlon, CSI Bergamo, Runners Bergamo, Senzacca lavoro di comunità e Gruppo Sesaab, insieme alla collaborazione di numerose associazioni, realtà culturali e istituzionali. Un lavoro corale che permette alla «Millegradini» di rinnovarsi ogni anno, mantenendo al centro la valorizzazione della città, la mobilità sostenibile, lo sport e l’inclusione.

Circa 70 luoghi per riscoprire la città

Fulcro della manifestazione sarà ancora una volta l’opportunità di scoprire e visitare circa 70 siti culturali aderenti all’iniziativa.

Chiese, musei, palazzi storici, spazi artistici e luoghi simbolo del territorio apriranno le loro porte, offrendo ai partecipanti l’opportunità di costruire liberamente il proprio itinerario. Sarà possibile scegliere le tappe in base ai propri interessi, alternando la visita a un museo a una passeggiata tra i vicoli, una sosta in una chiesa, in un parco o la scoperta di un edificio storico. A rendere immediatamente riconoscibile la manifestazione sarà la maglietta ufficiale dell’edizione 2026, quest’anno di colore viola. Un segno distintivo che accompagna la manifestazione e ne racconta lo spirito: una comunità in movimento, pronta a condividere un’esperienza tra luoghi, persone e storie.

Come iscriversi e dove

La partecipazione alla Millegradini prevede una quota di iscrizione di 9 euro, che comprende la maglietta ufficiale, il cartellino personale per accedere ai luoghi culturali convenzionati e la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici Atb e-Brt e Teb nelle due giornate della manifestazione, dalle ore 6 alle ore 19. Fino a esaurimento scorte, saranno disponibili anche le sacche con i loghi ufficiali dell’evento.

L’iscrizione è online sul sito dedicato, www.millegradini.it e nei punti convenzionati. È possibile registrarsi anche allo sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo e all’Ufficio Turistico di Bergamo Città Bassa, oltre che nei punti vendita aderenti. Le maglie possono essere ritirate presso lo sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo.

Sabato 19 settembre: la città corre in notturna

Il programma prenderà il via sabato 19 settembre con l’apertura dei luoghi culturali che potranno essere visitati secondo un percorso scelto autonomamente da ciascun partecipante. Nel pomeriggio, il Sentierone sarà invece il punto di riferimento per «Millegradini for Kids», l’appuntamento dedicato ai più piccoli, con attività, giochi, laboratori, animazione e le tradizionali mini gare per bambini. L’iniziativa vuole coinvolgere le famiglie e trasformare il centro cittadino in uno spazio di divertimento e condivisione. La sera sarà invece dedicata agli appassionati di corsa, con le due competizioni organizzate da Runners Bergamo e CSI Bergamo: il «Gran Premio Millegradini» e la «Bergamo City Trail Millegradini». Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, viene confermata la formula serale, con partenza prevista tra le ore 18.30 e le ore 18.45 dal Sentierone, che ospiterà anche l’arrivo degli atleti.

La prima gara sarà la sedicesima edizione del «Gran Premio Millegradini», prova individuale cronometrata. A seguire prenderà il via la «Bergamo City Trail Millegradini», giunta alla decima edizione, una competizione a coppie che richiede ai partecipanti non soltanto preparazione fisica, ma anche capacità di affrontare insieme la fatica e gestire il percorso in sintonia.

Il tracciato resterà sostanzialmente invariato rispetto alla scorsa edizione: circa 17 chilometri e con oltre 1.600 gradini in salita, tra salite, discese in alcuni dei luoghi più caratteristici di Bergamo. Un percorso che mette alla prova fiato e gambe, ma che offre anche una prospettiva particolare sulla città, attraversando spazi storici e angoli normalmente vissuti con modalità differenti. Nella gara a coppie, il tempo finale sarà determinato dall’arrivo dell’ultimo componente della squadra. Una formula che valorizza la collaborazione e l’affiatamento e che, negli anni, ha portato al via coppie di amici, familiari, colleghi e compagni di allenamento. A completare il programma sportivo sarà il tradizionale «Gran Premio della Montagna», il settore cronometrato per la sfida dedicata agli specialisti delle salite, con un tratto particolarmente impegnativo che dalle piscine arriva al culmine del Castello di San Vigilio. Saranno assegnati riconoscimenti agli atleti più veloci, sia nelle classifiche individuali che a coppie.

Il tracciato resterà sostanzialmente invariato rispetto alla scorsa edizione: circa 17 chilometri e con oltre 1.600 gradini in salita, tra salite, discese in alcuni dei luoghi più caratteristici di Bergamo.

Domenica 20 settembre: il serpentone viola attraversa Bergamo

Domenica 20 settembre sarà il momento della grande camminata collettiva. L’appuntamento è alle ore 9 in piazzetta Don Spada, davanti alla sede de «L’Eco di Bergamo», da dove partirà il lungo serpentone viola diretto verso il cuore della città. Il percorso attraverserà viale Papa Giovanni XXIII, il Sentierone, le Mura veneziane e la Corsarola, accompagnando i partecipanti alla scoperta di Bergamo attraverso due itinerari differenti. Entrambi i percorsi saranno disponibili sull’app «Orobie Active» e indicati nella mappa ufficiale della manifestazione. Ognuno potrà così scegliere il tragitto più adatto ai propri interessi e alle proprie possibilità, alternando camminata, visite culturali e soste lungo il percorso. A concludere la giornata, il tradizionale ristoro all’Oratorio del Seminarino, nel cuore di Città Alta, luogo simbolo delle origini della «Millegradini». Un momento di incontro che accompagnerà la conclusione della manifestazione e riunirà partecipanti, volontari e realtà coinvolte nell’organizzazione.

Millegradini: fino domenica le iscrizioni

La Zerogradini, una città senza ostacoli

Anche quest’anno si conferma la «Zerogradini», il percorso accessibile pensato per garantire la partecipazione alle persone con disabilità motoria, temporanea o permanente, agli anziani, alle donne in gravidanza, alle famiglie con bambini piccoli e a tutti coloro che possono incontrare difficoltà negli spostamenti in una città caratterizzata da salite, dislivelli e percorsi storici. La nuova edizione della «Zerogradini», la tredicesima edizione su sedici della «Millegradini», offrirà un itinerario accessibile tra la sede de «L’Eco di Bergamo» e Città Alta. Il tragitto è stato studiato per consentire anche alle persone in carrozzina di raggiungere il centro storico senza incontrare barriere architettoniche, vivendo in autonomia una delle esperienze più caratteristiche della manifestazione.

Millegradini, l’edizione 2026 Accanto al percorso accessibile, domenica 20 settembre sarà attivo un servizio di trasporto assistito con navetta a chiamata. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro venerdì 18 settembre al numero 329 542 8991, che potrà essere utilizzato anche durante la giornata dell’evento per richiedere spostamenti tra le postazioni. Lungo l’itinerario saranno presenti 17 fermate a chiamata, distribuite in modo da consentire ai partecipanti di raggiungere agevolmente i diversi punti di interesse. La «Zerogradini» sarà inoltre un’occasione per conoscere da vicino il mondo dell’inclusione sociale. Lungo il tracciato saranno presenti oltre 50 realtà tra associazioni, cooperative sociali, enti e gruppi impegnati quotidianamente su questi temi. Le postazioni offriranno informazioni, materiali divulgativi e occasioni di incontro con il pubblico, raccontando attività e progetti che contribuiscono a rendere il territorio più accessibile e partecipato.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla cultura, con due visite guidate accessibili organizzate nell’ambito del progetto «Storicity», ideato dalla cooperativa sociale Bergamo Lavoro in collaborazione con ANMIC, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, e U.I.Ci.Be, l’Unione Invalidi Civili Bergamaschi. La prima visita partirà alle ore 10 dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, mentre la seconda avrà inizio alle ore 14.30 con ritrovo in piazza Cittadella. Ogni visita sarà aperta a un massimo di 20 persone e la prenotazione sarà obbligatoria, scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 331 1864662.

L’iscrizione alla «Zerogradini» è la stessa della «Millegradini» ed è obbligatoria.

Gli studenti diventano guide e ciceroni

Tra gli elementi che rendono la «Millegradini» un appuntamento particolare c’è anche il coinvolgimento degli studenti di alcune scuole superiori, chiamati a svolgere il ruolo di guide e ciceroni nei luoghi culturali aderenti. Giovani appassionati e preparati accompagneranno i visitatori tra cortili, chiese e palazzi, offrendo spiegazioni, curiosità e racconti capaci di trasformare le diverse tappe in esperienze vive e coinvolgenti. La loro presenza rappresenta un’opportunità di crescita e di partecipazione alla vita culturale della città. Attraverso l’esperienza sul campo, i ragazzi imparano a conoscere e valorizzare il patrimonio bergamasco, affinano la capacità di parlare in pubblico, gestire gruppi, rispondere alle domande e adattarsi a interlocutori diversi. La «Millegradini» diventa così anche un laboratorio di competenze trasversali, nel quale gli studenti possono sperimentare responsabilità e autonomia. Il coinvolgimento dei giovani favorisce inoltre un incontro tra generazioni. I visitatori, tra cui molti adulti e anziani, saranno accompagnati da ragazzi che racconteranno la storia della propria città con entusiasmo e un punto di vista nuovo. In questo modo, la manifestazione contribuisce a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio.

Le scuole cittadine che parteciperanno sono: Liceo Linguistico Statale Giovanni Falcone, Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi, Seminario Vescovile Giovanni XXIII, Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù, Istituto Comprensivo Eugenio Donadoni, Scuola Secondaria di primo grado Bernardo Tasso, Scuola dell’Infanzia “Centro per la Famiglia” Città Alta.

Un ricordo da portare a casa