Sabato notte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

«Il quadro emerso nel corso del ciclo di audizioni evidenzia una convergenza generale dei soggetti auditi nel ritenere superabile l’attuale regime del doppio cambio stagionale dell’ora, in ragione delle criticità, di natura sanitaria e organizzativa, che la fase di transizione determina nei giorni immediatamente successivi al cambiamento» si legge nel documento conclusivo del Parlamento. Tutti i soggetti che hanno partecipato all’indagine (Confcommercio, Confesercenti, Codacons, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Federalberghi, Aims, Ema, Aiee, Assium, Lilt, Confapi, Anmco, CIRPS, ecc.) hanno infatti evidenziato gli effetti positivi energetici, sanitari, sociali e produttivi connessi all’adozione di un orario unico tutto l’anno. La questione rimasta aperta è quella relativa alla scelta dell’orario unico da adottare, se ora legale o ora solare tutto l’anno, non essendo emersa al riguardo una posizione univoca. Sarà presentato un Comitato nazionale di coordinamento sullo stop al cambio d’orario in tutta l’Ue, con l’Italia che farà da apripista in Europa nel chiedere una sperimentazione per l’adozione di un sistema di orario unico in tutta l’area Ue.