Sabato notte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora
PROMEMORIA. Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora e una notte con più tempo per dormire. Più luce al mattino, mentre nel pomeriggio il buio arriverà prima. Il cambiamento si farà sentire nelle abitudini quotidiane e nei ritmi del sonno.Lettura 1 min.
Bergamo
Mentre si avvicina la data del nuovo passaggio all’ora solare, che scatterà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, il Parlamento ha concluso la sua indagine conoscitiva sull’ora legale permanente.
«Il quadro emerso nel corso del ciclo di audizioni evidenzia una convergenza generale dei soggetti auditi nel ritenere superabile l’attuale regime del doppio cambio stagionale dell’ora, in ragione delle criticità, di natura sanitaria e organizzativa, che la fase di transizione determina nei giorni immediatamente successivi al cambiamento» si legge nel documento conclusivo del Parlamento. Tutti i soggetti che hanno partecipato all’indagine (Confcommercio, Confesercenti, Codacons, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Federalberghi, Aims, Ema, Aiee, Assium, Lilt, Confapi, Anmco, CIRPS, ecc.) hanno infatti evidenziato gli effetti positivi energetici, sanitari, sociali e produttivi connessi all’adozione di un orario unico tutto l’anno. La questione rimasta aperta è quella relativa alla scelta dell’orario unico da adottare, se ora legale o ora solare tutto l’anno, non essendo emersa al riguardo una posizione univoca. Sarà presentato un Comitato nazionale di coordinamento sullo stop al cambio d’orario in tutta l’Ue, con l’Italia che farà da apripista in Europa nel chiedere una sperimentazione per l’adozione di un sistema di orario unico in tutta l’area Ue.
Cosa succede nella notte tra il 24 e il 25 ottobre
Il passaggio è fissato per la notte tra il 24 e il 25 ottobre: alle 3 del mattino gli orologi andranno riportati indietro alle 2. In pratica si dorme un’ora in più (ma per chi fa il turno di notte c’è un’ora in più di lavoro).
Con lo spostamento delle lancette si avrà un’ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo. I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno cambiati manualmente i dispositivi analogici.
Il ritorno all’ora solare cambia soprattutto il modo in cui la luce naturale accompagna le nostre giornate
Cosa cambia
Il ritorno all’ora solare cambia soprattutto il modo in cui la luce naturale accompagna le nostre giornate. Spostando le lancette indietro di un’ora, al mattino farà chiaro prima, almeno nelle settimane immediatamente successive al cambio. Nel pomeriggio, invece, il tramonto arriverà un’ora prima secondo l’orologio: una differenza che si farà sentire all’uscita dal lavoro o da scuola, riducendo il tempo a disposizione per passeggiate, giochi e attività all’aperto prima del buio.Il cambio dell’ora non modifica la durata complessiva del giorno, ma ridistribuisce le ore di luce rispetto alle nostre abitudini. A questo si aggiunge il progressivo accorciarsi delle giornate tipico dell’autunno, che proseguirà fino al solstizio d’inverno.
Nella notte del passaggio si potrà dormire un’ora in più, anche se l’adattamento al nuovo orario può richiedere qualche giorno: sonno, risveglio e fame potrebbero inizialmente farsi sentire in anticipo rispetto all’orologio.
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