Saldi, al via il 2 luglio in tutta la Lombardia: proseguiranno fino al 30 agosto

Saldi estivi al via in Lombardia: inizieranno il 2 luglio 2022, primo sabato del mese, e dureranno per sessanta giorni, ovvero fino al 30 agosto. Nella delibera approvata dalla Regione si ribadisce il divieto a vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei trenta giorni che li precederanno (ovvero dal 2 giugno), laddove questi siano oggetto di saldo. Viene inoltre ricordato che le disposizioni regionali in materia di saldi valgono sia per le attività di vendita al dettaglio sia per le attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente , comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.