Saluto nazista e mima la scimmia, due tifosi atalantini nel mirino

I fatti sono avvenuti in occasione della partita fra Olympique Marsiglia e Atalanta per la semifinale dell’Europa League e sono stati segnalati da diverse testate francesi, anche sui social.

I commenti su X

In un breve messaggio su X, il prefetto fa sapere che per i fatti di - le cui immagini circolavano sul web già subito dopo la partita - è stata arrestata una sola persona: «L’autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice» si legge nel post. Il 3 maggio la prefettura aveva annunciato di essersi rivolta al procuratore della Repubblica per un esame immediato dei fatti dopo la diffusione sui social delle immagini con i tifosi dell’Atalanta con il braccio teso o che imitano i movimenti della scimmia.

Molte le reazioni a Marsiglia, a cominciare da quella del sindaco Benoit Payan: «Condanno in modo netto il comportamento di qualche tifoso italiano durante OM-Atalanta - ha scritto su X - è intollerabile e indegno. Non c’è spazio per il razzismo in un uno stadio, né fuori».

❌ @prefpolice13 a immédiatement saisi le procureur de la République de #Marseille pour qu'il examine ces faits.#OMATA https://t.co/fYyXJWVGzF — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) May 2, 2024

Renaud Muselier, presidente del Consiglio regionale, ha postato: «L’Uefa e la giustizia devono mostrarsi implacabili di fronte a comportamenti del genere: Marsiglia e la regione Sud combatteranno sempre il razzismo, da ovunque arrivi!».



Due video e due tifosi nel mirino