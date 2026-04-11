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Cronaca / Bergamo Città Sabato 11 Aprile 2026

Salvò ragazza sul cornicione della scuola: poliziotto promosso per «merito straordinario» - Video

LA PREMIAZIONE. Ventinove premiazioni alla Festa della Polizia. Meriti straordinari per Filippo Milazzo che ha salvato una ragazza a scuola.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Salvò ragazza sul cornicione della scuola: poliziotto promosso per «merito straordinario» - Video
Prefetto e questore premiano il primo dirigente Andrea Sandroni

C’è stato spazio anche per una «promozione per merito straordinario», tra le 29 premiazioni che si sono tenute alla festa della polizia di quest’anno. L’ha ottenuta per mano del prefetto Luca Rotondi l’agente scelto della polizia di Stato Filippo Milazzo con questa motivazione: «Evidenziando eccezionali capacità professionali e operative e sprezzo del pericolo, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo una ragazza minorenne che, salita sul terrazzo di una scuola e scavalcata la protezione, era in procinto di mettere in atto un tentativo di suicidio. Nella circostanza scavalcava il parapetto e, instaurando un dialogo con la minore che aveva già un piede nel vuoto, la afferrava riuscendo a metterla in salvo. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio».

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Filippo Milazzo premiato dal Questore Vincenzo Nicolì e dal Prefetto Luca Rotondi
(Foto di Bedolis)

Un fatto che risale all’ottobre del 2024 e per il quale il suo collega Biagio Alessio Anselmini ha ricevuto un encomio solenne. Premiati anche i vertici della Squadra mobile con encomi e lodi per le indagini che hanno portato all’arresto del responsabile dell’omicidio di Mamadi Tunkara, avvenuto il 4 gennaio 2025 in via Tiraboschi: il vice questore Marco Cadeddu, il commissario capo Eleonora Zambelli, l’ispettore Roberta Lozio, il vice ispettore Giuseppe Mastrangelo, l’ispettore Massimo Guareschi, l’assistente capo Franco Di Rienzo e l’agente scelto Giulia Buoncuore.

I premiati alla Festa di Polizia di Bergamo. Video

Un’indagine che ha portato all’arresto di un «cittadino egiziano fortemente radicalizzato nella religione islamica e appartenete alla comunità digitale jihadista» ha portato alla premiazione del commissario capo della Digos, Michele Mei, dell’ispettore Mauro Vegetali, del sovrintendente Paolo Raffaello Moratti, del vice sovrintendente Luca Paletta, del vice sovrintendente Roberto De Cesaris, dell’assistente capo Massimo Lesi. Premiati poi l’ispettore Gianni Meloni, l’ispettore Giordano Bassanelli, l’assistente Paolo Zecca, il vice sovrintendente Giovanni Santaniello, l’agente scelto Andrea Ciccarese, l’agente Riccardo Locatelli, il primo dirigente in quiescenza Andrea Sandroni, il sostituto commissario Dario Strazzeri, il sovrintendente di Stato Gabriele Rusciano, il sovrintendente Fabrizio Nossa, l’ispettore Luca Giovanni Bellini, il sovrintendente Roberto Persico e l’agente scelto Roberto Caravella.

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