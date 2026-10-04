San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore» - Video

È stato il canto «Jubilate Deo» ad accompagnare l’ingresso in Cattedrale dei fedeli che domenica pomeriggio 4 ottobre si sono messi in cammino per celebrare con il Vescovo Francesco Beschi l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Accogliendo i partecipanti all’esterno del Duomo, il Vescovo ha condiviso la gioia di una ricorrenza celebrata in Italia e nel mondo: «La santità di San Francesco continua a ispirare la nostra vita, Francesco è testimone della ricchezza di una vita legata al Vangelo».

Il grazie alle fraternità francescane di Bergamo

Il Vescovo in Cattedrale a Bergamo

(Foto di Yuri Colleoni)

Monsignor Beschi ha ricordato il cammino del santo ed espresso riconoscenza verso gli uomini e le donne che ne seguono la strada, offrendo una testimonianza sincera anche nella diocesi bergamasca. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai frati, alle suore e alle fraternità presenti: «La vostra storia è preziosa non solo passata, ma anche presente e futura».