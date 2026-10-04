Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 04 Ottobre 2026

San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore» - Video

L’ANNIVERSARIO. Fedeli riuniti per gli ottocento anni dalla morte del santo. Mons. Beschi: «La sua santità continua a ispirare la nostra vita».

Lettura meno di un minuto.
Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore»
Il Vescovo accoglie i pellegrini dopo il cammino che ha celebrato l’ottavo centenario della morte di San Francesco
(Foto di Colleoni)

Bergamo

È stato il canto «Jubilate Deo» ad accompagnare l’ingresso in Cattedrale dei fedeli che domenica pomeriggio 4 ottobre si sono messi in cammino per celebrare con il Vescovo Francesco Beschi l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Accogliendo i partecipanti all’esterno del Duomo, il Vescovo ha condiviso la gioia di una ricorrenza celebrata in Italia e nel mondo: «La santità di San Francesco continua a ispirare la nostra vita, Francesco è testimone della ricchezza di una vita legata al Vangelo».

Il grazie alle fraternità francescane di Bergamo

San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore» - Video
Il Vescovo in Cattedrale a Bergamo
(Foto di Yuri Colleoni)

Monsignor Beschi ha ricordato il cammino del santo ed espresso riconoscenza verso gli uomini e le donne che ne seguono la strada, offrendo una testimonianza sincera anche nella diocesi bergamasca. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai frati, alle suore e alle fraternità presenti: «La vostra storia è preziosa non solo passata, ma anche presente e futura».

L’invito del vescovo ad aprire il cuore

Al centro delle parole di Beschi, l’invito a vivere la celebrazione come occasione di apertura: «Viviamo una celebrazione che possa aprire il cuore in un tempo in cui la tentazione di chiudersi è sempre in agguato».

San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore»
il Vescovo Beschi accoglie i fdeli dopo il cammino per San Francesco
(Foto di Colleoni)
San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore»
Il Vescovo Beschi in Cattedrale
(Foto di Colleoni)
San Francesco, in Cattedrale a Bergamo con il Vescovo Beschi: «Apriamo il cuore» - Video
L’arrivo dei fedeli
(Foto di Colleoni)

Il Vescovo ha infine richiamato il significato della Cattedrale nella vita di San Francesco, ricordando come il santo si fosse reso sempre disponibile nei confronti dei suoi vescovi, anche di quelli che non lo comprendevano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
musica
Arte, cultura, intrattenimento
Leader religiosi
Religioni, Fedi
San Francesco d'Assisi
Francesco Beschi