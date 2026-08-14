Santa Maria Maggiore illuminata per l’Assunta: «La Chiesa veglia e attende la luce di Maria»

La Basilica di Bergamo è al buio. Fuori risuonano i nove rintocchi del Campanone, segnale che la Veglia per l’Assunzione della Vergine Maria sta per iniziare. Entrano i sacerdoti, guidati da don Gilberto Sessantini, priore della Basilica di Santa Maria Maggiore, che venerdì sera 14 agosto ha ospitato la chiusura del Triduo in preparazione alla solennità dell’Assunta.

Le prime luci sono quelle delle candele, accese dal fuoco del cero pasquale e poi passate di mano in mano tra i fedeli. Il momento è solenne: l’organo comincia a suonare, in un crescendo sempre più intenso, mentre una dopo l’altra si accendono anche le luci della Basilica, fino a mostrarla in tutto il suo splendore.

Durante la Veglia

(Foto di Colleoni) Durante la Veglia

(Foto di Colleoni) Durante la Veglia

(Foto di Colleoni)

«Esultino i cori degli angeli – canta il priore – esultino insieme le schiere dei santi: accolgano in festa la loro Regina». Ha così inizio l’Ufficio della vigilia. Poco alla volta le candele dei fedeli vengono spente: ormai la Basilica è completamente illuminata. La liturgia prosegue alternando canti, inni, antifone e momenti di silenzio e raccoglimento.