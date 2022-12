«Scalette», via libera al restyling di via Cornasello e vicolo Fontanabrolo

Il Comune di Bergamo ha dato il via libera alla sistemazione di altre due scalette del capoluogo, che saranno oggetto di lavori durante il prossimo anno. Le operazioni interesseranno via Cornasello (il tragitto che collega viale Vittorio Emanuele a via Monte Ortigara) e vicolo Fontanabrolo (che dalle piscine Italcementi a Santa Lucia si snoda fino a via degli Orti e via Tre Armi sui colli intorno a Bergamo Alta).