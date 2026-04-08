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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 08 Aprile 2026

Scatta la primavera, condividi l’emozione con le foto più belle

IL CONTEST. Giornate più lunghe, profumi nell’aria e paesaggi che si risvegliano: inviaci la tua foto e partecipa alla gallery.

Redazione Web
Redazione Web

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Scatta la primavera, condividi l’emozione con le foto più belle
(Foto di Unsplash)

Primavera, finalmente. Quest’anno è arrivata con tutta la sua energia: giornate che si allungano, temperature miti e prati e alberi che si riempiono di fiori. Con l’inizio di aprile, la natura si risveglia, i colori tornano protagonisti e nell’aria si mescolano i profumi. È il momento perfetto per raccontare insieme questa stagione: vi invitiamo a inviare i vostri scatti di primavera per una grande gallery collettiva che immortali i luoghi e le emozioni di questi mesi.

Cosa significa per voi primavera? Ditecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: i ciliegi in fiore, i parchi pieni di vita, le passeggiate lungo le mura di Città Alta, i pomeriggi sul Sentierone, le gite fuori porta tra i borghi delle valli, i riflessi del sole sul lago d’Iseo, i campi che tornano verdi nella Bassa.

Partecipare è semplice. Cliccate sull’apposita sezione qui sotto, caricate la vostra foto, aggiungete una breve descrizione e indicate sia il vostro nome sia il luogo in cui è stato realizzato lo scatto. La gallery resterà online per le prossime settimane e sarà aggiornata periodicamente con le nuove immagini. Ogni giorno selezioneremo uno dei vostri scatti come #fotodelgiorno e ogni lunedì sceglieremo una foto come immagine di copertina della nostra pagina Facebook.

Per non perdervi le novità – e magari ritrovare la vostra foto in primo piano – seguiteci anche sui social: Instagram e Facebook. Pronti a catturare la primavera? Vi aspettiamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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