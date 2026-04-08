Scatta la primavera, condividi l’emozione con le foto più belle

Primavera, finalmente. Quest’anno è arrivata con tutta la sua energia: giornate che si allungano, temperature miti e prati e alberi che si riempiono di fiori. Con l’inizio di aprile, la natura si risveglia , i colori tornano protagonisti e nell’aria si mescolano i profumi. È il momento perfetto per raccontare insieme questa stagione: vi invitiamo a inviare i vostri scatti di primavera per una grande gallery collettiva che immortali i luoghi e le emozioni di questi mesi.

Partecipare è semplice. Cliccate sull’apposita sezione qui sotto, caricate la vostra foto, aggiungete una breve descrizione e indicate sia il vostro nome sia il luogo in cui è stato realizzato lo scatto. La gallery resterà online per le prossime settimane e sarà aggiornata periodicamente con le nuove immagini. Ogni giorno selezioneremo uno dei vostri scatti come #fotodelgiorno e ogni lunedì sceglieremo una foto come immagine di copertina della nostra pagina Facebook.