Scatta la primavera, condividi l’emozione con le foto più belle
IL CONTEST. Giornate più lunghe, profumi nell’aria e paesaggi che si risvegliano: inviaci la tua foto e partecipa alla gallery.
Primavera, finalmente. Quest’anno è arrivata con tutta la sua energia: giornate che si allungano, temperature miti e prati e alberi che si riempiono di fiori. Con l’inizio di aprile, la natura si risveglia, i colori tornano protagonisti e nell’aria si mescolano i profumi. È il momento perfetto per raccontare insieme questa stagione: vi invitiamo a inviare i vostri scatti di primavera per una grande gallery collettiva che immortali i luoghi e le emozioni di questi mesi.
Cosa significa per voi primavera? Ditecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: i ciliegi in fiore, i parchi pieni di vita, le passeggiate lungo le mura di Città Alta, i pomeriggi sul Sentierone, le gite fuori porta tra i borghi delle valli, i riflessi del sole sul lago d’Iseo, i campi che tornano verdi nella Bassa.
Partecipare è semplice. Cliccate sull’apposita sezione qui sotto, caricate la vostra foto, aggiungete una breve descrizione e indicate sia il vostro nome sia il luogo in cui è stato realizzato lo scatto. La gallery resterà online per le prossime settimane e sarà aggiornata periodicamente con le nuove immagini. Ogni giorno selezioneremo uno dei vostri scatti come #fotodelgiorno e ogni lunedì sceglieremo una foto come immagine di copertina della nostra pagina Facebook.
Per non perdervi le novità – e magari ritrovare la vostra foto in primo piano – seguiteci anche sui social: Instagram e Facebook. Pronti a catturare la primavera? Vi aspettiamo.
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