Scatta l’orario estivo di «Arriva Italia»: in bus da Bergamo alla Romagna
LE NOVITÀ. Potenziati i collegamenti con le principali località turistiche, anche fuori provincia.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Con la fine delle scuole, martedì 9 giugno scatta l’orario estivo degli autobus di «Arriva Italia», in vigore fino al 12 settembre. E tornano le linee di collegamento con le principali località turistiche.
Saranno potenziati i collegamenti con il lago di Garda e il lago d’Iseo, così come nelle principali località montane. E proprio nell’area di Bergamo sarà protagonista la «Linea mare», che collega la città, Stezzano, Verdello, Arcene, Treviglio e Caravaggio con la riviera romagnola. Da sottolineare anche la linea speciale BS1, che collega Milano e l’aeroporto di Orio al Serio con la Val Cavallina e la Val Camonica. Tutte le informazioni e gli orari si trovano a questo link.
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