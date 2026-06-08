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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 08 Giugno 2026

Scatta l’orario estivo di «Arriva Italia»: in bus da Bergamo alla Romagna

LE NOVITÀ. Potenziati i collegamenti con le principali località turistiche, anche fuori provincia.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Scatta l’orario estivo di «Arriva Italia»: in bus da Bergamo alla Romagna
Gli autobus di Arriva

Bergamo

Con la fine delle scuole, martedì 9 giugno scatta l’orario estivo degli autobus di «Arriva Italia», in vigore fino al 12 settembre. E tornano le linee di collegamento con le principali località turistiche.

Saranno potenziati i collegamenti con il lago di Garda e il lago d’Iseo, così come nelle principali località montane. E proprio nell’area di Bergamo sarà protagonista la «Linea mare», che collega la città, Stezzano, Verdello, Arcene, Treviglio e Caravaggio con la riviera romagnola. Da sottolineare anche la linea speciale BS1, che collega Milano e l’aeroporto di Orio al Serio con la Val Cavallina e la Val Camonica. Tutte le informazioni e gli orari si trovano a questo link.

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