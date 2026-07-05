Sciopero dei voli. Domenica nera negli aeroporti, ma Orio è salvo
LA MOBILITAZIONE. Il 5 luglio giornata complessa per il trasporto aereo, ma nello scalo bergamasco non si prevedono particolari disagi.Lettura meno di un minuto.
Quella di oggi - domenica 5 luglio - si prospetta come una giornata complessa per il trasporto aereo. A essere interessati dallo sciopero sono gli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, mentre a Orio - fanno sapere da Sacbo - non si prevedono particolari disagi.
Disagi a Milano
La mobilitazione è stata proclamata da Cub Trasporti per «il rinnovo del contratto nazionale Assohandling, scaduto da oltre sei mesi, e per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione», sono le motivazioni. Il sindacato fa sapere che nei due scali milanesi è già stato cancellato il 50% dei voli in partenza e scioperabili.
«Le aziende non vogliono riconoscere le maggiorazioni per il lavoro domenicale, previste per tutti gli altri lavoratori italiani, non vogliono neppure riconoscere quanto stabilito da numerose sentenze della magistratura in materia di ferie, lavaggio degli indumenti di lavoro e maggiorazioni – spiegano dal sindacato –. Il salario dei lavoratori aeroportuali in questi anni ha perso oltre il 20% del suo potere d’acquisto. Ci scusiamo con tutti i passeggeri per i disguidi che subiranno, che sono frutto dell’intransigenza padronale, che in un settore dove si registrano forti profitti non vuole riconoscere le giuste rivendicazioni dei lavoratori».
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