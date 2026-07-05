Sciopero dei voli. Domenica nera negli aeroporti, ma Orio è salvo

Quella di oggi - domenica 5 luglio - si prospetta come una giornata complessa per il trasporto aereo. A essere interessati dallo sciopero sono gli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, mentre a Orio - fanno sapere da Sacbo - non si prevedono particolari disagi.

Disagi a Milano

La mobilitazione è stata proclamata da Cub Trasporti per «il rinnovo del contratto nazionale Assohandling, scaduto da oltre sei mesi, e per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione», sono le motivazioni. Il sindacato fa sapere che nei due scali milanesi è già stato cancellato il 50% dei voli in partenza e scioperabili.