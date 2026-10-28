Sciopero generale del 30 ottobre a Bergamo: bus, scuole e cortei. Cosa sapere

Sciopero generale nazionale di 24 ore venerdì 30 ottobre, proclamato dai sindacati di base, tra cui Usb. Anche a Bergamo e provincia sono possibili disagi nei trasporti, nelle scuole, all’università e negli uffici pubblici. Previste inoltre due manifestazioni in città.

Trasporti: le corse a rischio

Arriva Italia ha comunicato che gli autobus seguiranno la normale programmazione, dopo i rilievi della Commissione di Garanzia e le disposizioni ministeriali. Non sono però esclusi disservizi per eventuali adesioni del personale. Per la linea M Bergamo-Crema di Autoguidovie, invece, le corse non saranno garantite dall’inizio del servizio alle 5.29, dalle 8.31 alle 14.59 e dalle 18.01 fino a fine servizio.

Scuole, università e uffici

Possibili disagi anche nelle scuole, con lezioni a rischio in caso di adesione di docenti e personale Ata. L’Università di Bergamo avvisa che non saranno garantiti il regolare svolgimento delle attività accademiche e l’apertura degli uffici. Possibili riduzioni dei servizi anche nella sanità e nella pubblica amministrazione. In Tribunale garantiti i presidi di cancelleria per i servizi essenziali.

Le manifestazioni in centro