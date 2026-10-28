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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 28 Ottobre 2026

Sciopero generale del 30 ottobre a Bergamo: bus, scuole e cortei. Cosa sapere

LA MANIFESTAZIONE. Venerdì 30 ottobre sciopero nazionale di 24 ore. Possibili disagi nei trasporti e nei servizi pubblici. In città presidio degli studenti al mattino e corteo dalle 17.

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Redazione Web
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Sciopero generale del 30 ottobre a Bergamo: bus, scuole e cortei. Cosa sapere

Bergamo

Sciopero generale nazionale di 24 ore venerdì 30 ottobre, proclamato dai sindacati di base, tra cui Usb. Anche a Bergamo e provincia sono possibili disagi nei trasporti, nelle scuole, all’università e negli uffici pubblici. Previste inoltre due manifestazioni in città.

Trasporti: le corse a rischio

Arriva Italia ha comunicato che gli autobus seguiranno la normale programmazione, dopo i rilievi della Commissione di Garanzia e le disposizioni ministeriali. Non sono però esclusi disservizi per eventuali adesioni del personale. Per la linea M Bergamo-Crema di Autoguidovie, invece, le corse non saranno garantite dall’inizio del servizio alle 5.29, dalle 8.31 alle 14.59 e dalle 18.01 fino a fine servizio.

Scuole, università e uffici

Possibili disagi anche nelle scuole, con lezioni a rischio in caso di adesione di docenti e personale Ata. L’Università di Bergamo avvisa che non saranno garantiti il regolare svolgimento delle attività accademiche e l’apertura degli uffici. Possibili riduzioni dei servizi anche nella sanità e nella pubblica amministrazione. In Tribunale garantiti i presidi di cancelleria per i servizi essenziali.

Le manifestazioni in centro

Al mattino, alle 9, gli studenti si ritroveranno alla stazione di Bergamo. La Questura ha vietato il corteo, autorizzando soltanto un presidio statico. Nel pomeriggio è invece confermato il corteo organizzato da Usb, con ritrovo alle 17 in largo Porta Nuova, che attraverserà le vie del centro. Possibili ripercussioni sulla viabilità. Al centro della protesta salari, pensioni, costo della vita, servizi pubblici e opposizione alle politiche di riarmo.

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