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Cronaca / Bergamo Città Sabato 12 Settembre 2026

Scolmatore Tremana: dal 14 settembre cambia la viabilità

INFO UTILI. Dal 14 settembre modifiche alla viabilità in viale Giulio Cesare, via Pietri e via del Lazzaretto fino al 30 novembre; dal 14 al 30 settembre chiusura notturna di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto.

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Redazione Web
Redazione Web
Scolmatore Tremana: dal 14 settembre cambia la viabilità
Il cantiere per lo scolmatore

Bergamo

Da lunedì 14 settembre e fino al 30 novembre, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona di viale Giulio Cesare, via Pietri e via del Lazzaretto, necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dello Scolmatore Tremana.

In via Pietri e in viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via del Lazzaretto e piazzale Olimpiadi, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati, ad eccezione dei mezzi dell’impresa impegnata nei lavori.

In viale Giulio Cesare, tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto, la carreggiata sarà ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione di piazzale Oberdan, con limite massimo di velocità di 30 km/h.

Cambiano temporaneamente anche le direzioni consentite agli incroci: da piazzale Oberdan, all’intersezione tra viale Giulio Cesare e via del Lazzaretto, sarà possibile svoltare a destra e a sinistra; da via Pietri sarà consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra; da via del Lazzaretto sarà invece possibile proseguire diritto o svoltare a destra.

Chiusura notturna

Inoltre dal 14 al 30 settembre, dalle ore 21 alle ore 5.30 del giorno successivo, viale Giulio Cesare sarà chiuso al transito di tutti i veicoli nel tratto tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto, con la sola eccezione dei mezzi dell’impresa. Durante il giorno la strada resta aperta con senso unico in direzione di piazzale Oberdan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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