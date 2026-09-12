Scolmatore Tremana: dal 14 settembre cambia la viabilità

Da lunedì 14 settembre e fino al 30 novembre, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona di viale Giulio Cesare, via Pietri e via del Lazzaretto, necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dello Scolmatore Tremana.

In via Pietri e in viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via del Lazzaretto e piazzale Olimpiadi, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati, ad eccezione dei mezzi dell’impresa impegnata nei lavori.

In viale Giulio Cesare, tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto, la carreggiata sarà ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione di piazzale Oberdan, con limite massimo di velocità di 30 km/h.

Cambiano temporaneamente anche le direzioni consentite agli incroci: da piazzale Oberdan, all’intersezione tra viale Giulio Cesare e via del Lazzaretto, sarà possibile svoltare a destra e a sinistra; da via Pietri sarà consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra; da via del Lazzaretto sarà invece possibile proseguire diritto o svoltare a destra.

Chiusura notturna