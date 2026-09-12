Scolmatore Tremana: dal 14 settembre cambia la viabilità
INFO UTILI. Dal 14 settembre modifiche alla viabilità in viale Giulio Cesare, via Pietri e via del Lazzaretto fino al 30 novembre; dal 14 al 30 settembre chiusura notturna di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Da lunedì 14 settembre e fino al 30 novembre, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona di viale Giulio Cesare, via Pietri e via del Lazzaretto, necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dello Scolmatore Tremana.
In via Pietri e in viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via del Lazzaretto e piazzale Olimpiadi, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati, ad eccezione dei mezzi dell’impresa impegnata nei lavori.
In viale Giulio Cesare, tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto, la carreggiata sarà ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione di piazzale Oberdan, con limite massimo di velocità di 30 km/h.
Cambiano temporaneamente anche le direzioni consentite agli incroci: da piazzale Oberdan, all’intersezione tra viale Giulio Cesare e via del Lazzaretto, sarà possibile svoltare a destra e a sinistra; da via Pietri sarà consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra; da via del Lazzaretto sarà invece possibile proseguire diritto o svoltare a destra.
Chiusura notturna
Inoltre dal 14 al 30 settembre, dalle ore 21 alle ore 5.30 del giorno successivo, viale Giulio Cesare sarà chiuso al transito di tutti i veicoli nel tratto tra piazzale Olimpiadi e via del Lazzaretto, con la sola eccezione dei mezzi dell’impresa. Durante il giorno la strada resta aperta con senso unico in direzione di piazzale Oberdan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA