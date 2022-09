Scuola, mancano insegnanti di sostegno specializzati: solo 16 su 1.468 posti in Bergamasca

Mancano docenti specializzati per l’insegnamento ai ragazzi diversamente abili e 96 scuole su 140 non hanno il dirigente scolastico e la figura del direttore è coperta da un assistente amministrativo . Sono questi alcuni dei nodi che Paola Manzullo, segretaria generale Cisl Scuola della provincia di Bergamo mette in primo piano nel giorno d’avvio delle lezioni.