Scuole cattoliche, dopo 5 anni di stop torna la camminata

Dopo una lunga interruzione torna domenica 7 aprile una storica «sgambata» che attraversa la città. L’ultima edizione della camminata non competitiva delle scuole cattoliche «Töcc insèma söi coi de Bèrghem», la 38ª, si era svolta esattamente domenica 7 aprile di cinque anni fa, prima che il Covid impedisse qualsiasi iniziativa . Per questo motivo la ri-edizione si presenta con il nome «Amò...töcc insèma söi coi de Bèrghem» , organizzata in forma ridotta rispetto agli ultimi anni in cui raggiungeva più di 5.000 partecipanti.

«Riprendiamo la magia del ritrovarsi in una domenica mattina per camminare insieme. La nuova edizione è stata promossa all’interno dei plessi scolastici di Bergamo, Ponte San Pietro, Marigolda e Calolziocorte delle Suore Orsoline di Somasca. Come associazione Caterina e Giuditta Cittadini onlus siamo coinvolti nell’organizzazione – spiega la presidente della onlus Monica Perani –. Quest’anno la camminata è dedicata a tre persone importanti: suor Lucia Rovelli, suor Leonilde Pagani e Gerardo Veneziani che hanno ideato e sviluppato la manifestazione. Nel 2001, anno della beatificazione della fondatrice della congregazione Caterina Cittadini, è nata l’Associazione di cui ancora oggi fanno parte genitori e alunni; ciò significa che le suore hanno seminato bene con un progetto per i nostri figli in cui ci riconosciamo ancora oggi». La camminata è organizzata anche quest’anno dall’Associazione, dal Gruppo sportivo della scuola e dall’Agesc Bergamo. «Finalmente riusciamo a ripartire – commenta Silvio Petteni, di Agesc – dopo che nel 2020 ci siamo dovuti fermare. Prima di allora la partecipazione era stata notevole. Riprendiamo in formato ridotto. Penso che arriveremo a duemila persone circa. Anche l’informazione è girata solo in alcune scuole, ma per il 2024 va bene così. Ringraziamo l’Associazione dei genitori e l’Istituto delle Orsoline di Somasca. Quello che è importante è la motivazione che ci ha spinto a riproporre la camminata. Desideriamo ribadire l’importanza della scuola cattolica nel territorio bergamasco. Siamo fiduciosi in una buona ripartenza. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando in questa avventura, perché per noi è davvero una nuova avventura».