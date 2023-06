Scuole chiuse, al via i lavori per le asfaltature: 22 cantieri per un milione di euro

Il centro e le periferie, le vie principali e i parcheggi, ma anche tanti marciapiedi. Chiuse le scuole, si è aperta in città la stagione delle asfaltature che coincide ogni anno con i mesi estivi , in cui il traffico sulle strade è ridotto. Si rimetteranno in sesto oltre 44mila metri quadrati d’asfalto, tra strade (37.468 mq) e marciapiedi (6.676 mq), per un valore complessivo di un milione di euro (Iva inclusa) suddivisi in 22 interventi di manutenzione straordinaria. È il piano delle asfaltature del 2022 quello che da qui a settembre il Comune di Bergamo porterà a compimento, mentre è in dirittura d’arrivo anche il progetto di quest’anno. Non fanno parte dell’elenco i lavori già effettuati nell’ambito del rifacimento del Centro piacentiniano, che si è chiuso in inverno, quelli a margine di altri progetti di viabilità e neppure l’intervento in via Contrada Tre Passi, dov’è stato appena rifatto il marciapiede.