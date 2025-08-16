Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 16 Agosto 2025

Sei giorni di Enduro, Legambiente chiede
lumi sui percorsi

LA COMPETIZIONE. Per gli appassionati di moto e fuoristrada è una delle gare più affascinanti al mondo; per gli ambientalisti, un attacco a montagne e sentieri. Dal 24 al 29 agosto la città di Bergamo, Covo, la valle Cavallina, l’alto Sebino e la Valle Seriana, accoglieranno la «Sei giorni di Enduro 2025» (Isde).

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Sei giorni dal 24 al 29 agosto
La Sei giorni dal 24 al 29 agosto

La manifestazione è giunta alla 99a edizione e assegna il titolo di Campione del mondo enduro a squadre nazionali: sono attesi oltre 700 piloti provenienti da più di trenta nazioni e circa 4mila addetti ai lavori.

Mentre il paddock sarà allestito alla Fiera di Bergamo e la prova finale si svolgerà nel circuito di Covo, le gare in programma nelle giornate centrali attraverseranno le due valli e la zona del lago d’Iseo. La Sei Giorni torna in Italia per la dodicesima volta e quella del 2025 sarà la terza Isde organizzata dal Moto Club Bergamo, dopo quelle di San Pellegrino nel 1968 e nel 1986. Presentata ufficialmente in Regione, per il presidente del Moto Club Bergamo Giuliano Piccinini «sarà sicuramente un’impresa impegnativa sotto tutti i punti di vista, ma ci metteremo tutta la nostra passione».

A Milano erano state illustrate anche le singole prove e tutti i trasferimenti che i piloti dovranno affrontare, ma secondo Legambiente Bergamo non c’è la necessaria chiarezza: l’associazione ambientalista nei giorni scorsi ha chiesto alle Comunità montane della Valle Seriana e dei Laghi bergamaschi la documentazione relativa ai tracciati previsti e mercoledì ha ricevuto, per tutta risposta, che la procedura è ancora in fase d’istruttoria e nessun provvedimento è stato adottato. «Ci domandiamo – commenta quindi Legambiente Bergamo – come sia possibile parlare di organizzazione professionale se a pochi giorni dalla partenza non è stato completato nemmeno l’iter burocratico». Gli ambientalisti sostengono che «il nostro timore è che – prosegue –, ancora una volta, i temi della tutela ambientale e della sicurezza vengano considerati variabili secondarie rispetto alla promozione turistica e sportiva».

Legambiente: «Serve valutare l’impatto»

Per Legambiente, eventi di massa come la Sei Giorni di Enduro devono «essere pianificati con adeguata trasparenza e non improvvisati»; è necessario valutare con rigore l’impatto sui boschi, sui sentieri, sulla fauna e sulle comunità locali; occorre garantire che il territorio bergamasco, già sotto pressione per altri progetti infrastrutturali e impattanti, non diventi terreno di sacrificio in nome di un presunto ritorno economico di breve periodo. «Chiediamo agli enti locali – conclude la nota di Legambiente Bergamo - di rendere immediatamente pubblici i percorsi e le valutazioni ambientali effettuate, e invitiamo i cittadini e le associazioni a vigilare perché i nostri territori non vengano trattati come semplici scenografie da sfruttare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Covo
Milano
Ambiente
sport
Motociclismo
Enduro
Giuliano Piccinini
Giuseppe Arrighetti
legambiente
Club Bergamo