Seriate, controlli della Polizia in bar e negozi: sotto esame una macelleria per alimenti scaduti

Cinque esercizi commerciali controllati, 53 persone identificate e diverse irregolarità amministrative accertate. È il bilancio dell’operazione svolta nella mattinata del 3 luglio a Seriate dalla Polizia di Stato di Bergamo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale. Le verifiche hanno interessato quattro bar e una macelleria: nei pubblici esercizi sono emerse violazioni legate alla mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria e, in un caso, anche all’assenza dell’etilometro a disposizione della clientela.