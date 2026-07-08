Seriate, controlli della Polizia in bar e negozi: sotto esame una macelleria per alimenti scaduti
I CONTROLLI. Operazione della Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale: identificate 53 persone.
Cinque esercizi commerciali controllati, 53 persone identificate e diverse irregolarità amministrative accertate. È il bilancio dell’operazione svolta nella mattinata del 3 luglio a Seriate dalla Polizia di Stato di Bergamo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale. Le verifiche hanno interessato quattro bar e una macelleria: nei pubblici esercizi sono emerse violazioni legate alla mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria e, in un caso, anche all’assenza dell’etilometro a disposizione della clientela.
Nella macelleria, invece, sono stati rinvenuti alimenti scaduti e conservati in modo non conforme. Su richiesta degli operatori è intervenuta Ats Bergamo, che sta proseguendo gli accertamenti e valuterà eventuali provvedimenti amministrativi, fino alla possibile sospensione dell’attività.
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