Servizi sociali, nuova sede in via XXIV Maggio: da oggi online il concorso di idee per l’intitolazione

È oramai imminente, prevedibilmente entro la metà di settembre, il trasferimento dell’assessorato alle Politiche sociali nella nuova sede di via XXIV Maggio , in quello che era il padiglione Anatomia dell’area degli ex Ospedali Riuniti e oggi completamente ristrutturato. In considerazione della vocazione sociale e comunitaria dell’immobile, dove avranno sede i Servizi sociali, le reti di quartiere e l’infermiere di comunità, l’Amministrazione ha scelto di coinvolgere i cittadini e le associazioni di Bergamo nella scelta della denominazione attraverso un concorso di idee che si svolgerà in due fasi.