Sfilata di Mezza Quaresima, la diretta sul nostro sito con foto e video di tutti i carri

La partenza è fissata per le 15 (meteo permettendo) all’inizio di viale Papa Giovanni XXIII; la carovana si scioglierà poi in via Zendrini. Come da tradizione, L’Eco di Bergamo seguirà l’intera manifestazione sui suoi canali: la diretta della sfilata verrà trasmessa sul nostro sito e su Bergamo Tv (canale 15 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14.30.

Sulle nostre pagine social (Instagram e Facebook) nel pomeriggio di domenica troverete invece costanti aggiornamenti, nonché video e contenuti esclusivi della celebrazione. In particolare sulla pagina Facebook del giornale pubblicheremo un album con le foto di tutti i carri partecipanti. In questo modo anche chi non riuscirà a seguire la sfilata di persona, potrà recuperare questa divertente ed entusiasmante tradizione.

Invitiamo poi i nostri lettori a raccontarci quali carri hanno apprezzato di più: quale vi è sembrato il più divertente? e il più complesso da realizzare? e quale il più magico? Potrete farci sapere la vostra nei commenti, sotto all’album di Fb e in Ig mandando commenti e reazioni.

Quest’anno – a pochi giorni dalla Mezza Quaresima, il 15 marzo – cadrà anche il centenario dell’associazione culturale che ogni anno organizza la sfilata, ovvero il Ducato di Piazza Pontida, che nella serata precedente al corteo, sabato 9 marzo, celebrerà il bergamaschissimo «Rasgamènt de la Ègia». Il rito, che affonda le radici in costumi pagani di purificazione attraverso il fuoco, ogni anno condanna al rogo gli avvenimenti più negativi dell’anno, di solito incarnati in una vecchia e brutta strega. Questa volta tra le fiamme finirà la «cattiva educazione patriarcale». Il rogo si svolgerà in piazza Matteotti dalle 20.30.