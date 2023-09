Si indebolisce l’anticiclone africano, in arrivo temporali -Video

Fino a mercoledì il caldo (nettamente sopra le medie del periodo) ha continuato a intensificarsi, soprattutto al sud dove si sono raggiunti anche i 36°C come in Puglia sul Tavoliere. Al Nord, invece, qualcosa comincerà a cambiare, l’anticiclone subirà un certo deterioramento e, pur in assenza di vere e proprie perturbazioni, consentirà il passaggio di alcuni impulsi di instabilità. In generale, anche nei giorni successivi, i fenomeni saranno estremamente disomogenei nello spazio e nel tempo, con diverse aree che potranno rimanere a secco mentre altre limitrofe essere interessate da acquazzoni o temporali.

Meteo: le previsioni per i prossimi giorni di 3BMeteo. Video di www.bergamotv.it

I primi fenomeni sulle Alpi

Un primo impulso instabile raggiungerà l’arco alpino, innescando qualche rovescio soprattutto dalla sera di martedì sul settore centro-occidentale, ma non si tratterà di fenomeni particolarmente rilevanti.

Mercoledì temporali anche in Val Padana

Mercoledì invece sarà la volta di un secondo impulso instabile, questa volta più organizzato di quello precedente e destinato ad entrare in azione nel corso della giornata, con qualche rovescio o temporale che si intensificherà dal pomeriggio sulle Alpi e sconfinerà alle pianure pedemontane, in serata a buona parte di quelle piemontesi, della Lombardia occidentale e alla Liguria, la sera fin sulla pianura friulana. Sono attesi in questa circostanza fenomeni a tratti anche intensi e localmente accompagnati da grandine.

A Bergamo deboli precipitazioni attese nella mattinata e poi a tarda sera a partire dalle 21.

Giovedì a tratti instabile al centro-nord

Proseguirà il passaggio di impulsi instabili da ovest ad est lungo il bordo superiore dell’anticiclone, con nuovi rovesci e temporali attesi soprattutto dalle ore diurne sui settori alpini e prealpini centro-orientali e sull’Appennino Emiliano, con locale sconfinamento dei fenomeni dapprima alle pianure del Nordest, dell’Emilia e in serata a tratti di quelle piemontesi e lombarde.

A Bergamo qualche nuvola di passaggio e rovesci probabili sono dopo le 19 ma di bassa intensità.

Venerdì ancora instabilità e piogge in mattinata