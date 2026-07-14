Siccità, riserve idriche sotto pressione: l’appello di Uniacque al risparmio

Caldo prolungato e scarse piogge stanno riducendo la portata delle sorgenti bergamasche, mentre i consumi aumentano per effetto della stagione estiva. Uniacque invita quindi i cittadini a utilizzare l’acqua con maggiore attenzione e ha attivato tutte le fonti alternative di approvvigionamento disponibili.

La misura, adottata in via cautelativa, ha l’obiettivo di compensare il calo delle sorgenti principali e garantire la continuità del servizio nei Comuni gestiti. Al momento, precisa la società, non sono stati raggiunti i livelli di criticità registrati nel biennio 2022-2023.

Possibili ordinanze nei Comuni

Uniacque ha chiesto ai sindaci di valutare ordinanze per contenere gli usi dell’acqua diversi da quelli alimentari e igienico-sanitari. L’intervento punta a preservare le riserve ed evitare problemi nelle prossime settimane, soprattutto qualora dovessero proseguire le attuali condizioni meteorologiche. Uniacque continua intanto a monitorare sorgenti, serbatoi e andamento dei consumi.

Irrigazione solo nelle ore notturne

Tra le indicazioni rivolte ai cittadini c’è quella di irrigare giardini e prati soltanto tra le 23 e le 6, per non più di un’ora. Uniacque chiede inoltre di evitare il lavaggio di cortili, piazzali e veicoli privati, salvo gli autolavaggi, e di non riempire piscine, vasche da giardino e fontane ornamentali.