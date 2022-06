S’inaugura la quindicesima edizione del progetto «On the road»

Dal 13 al 19 giugno 31 teenager tra i 17 e i 20 anni saranno i protagonisti della quindicesima edizione del progetto educativo «On The Road». Infondere nuova consapevolezza, accrescere senso civico accorciando la distanza con le Istituzioni in un percorso volto alla legalità. Questo l’obiettivo dell’iniziativa unica in Italia - nata nel 2007 in Val Seriana, dall’idea del giornalista Alessandro Invernici con l’agente di Polizia Locale Giuseppe Fuschino - promossa dall’omonima associazione di Bergamo, presieduta da Egidio Provenzi.