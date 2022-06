Sindrome Post Covid: l’ospedale Papa Giovanni capofila di uno studio innovativo

Il progetto «Multimodal assessment of persistent post-COVID condition at more than one year in East Lombardy. Patient-driven focus on high vulnerable populations», che ha ricevuto un finanziamento di 500.000 euro, è coordinato da Maria Sessa, Direttore della Neurologia del Papa Giovanni, con la collaborazione delle unità di Malattie Infettive, Pneumologia, Neuroradiologia, Psicologia e Medicina Trasfusionale. Partners del progetto sono Asst Mantova, Asst Cremona, Fondazione per la Ricerca dell’Ospedale di Bergamo (From), Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus (Aism) e Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati onlus (Aipa).