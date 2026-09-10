Slitta ancora la nuova passerella di Boccaleone. Rfi: «In corso ulteriori migliorie»

Slitta ancora l’apertura della nuova passerella ciclopedonale di Boccaleone, che non sarà pronta neppure per la ripresa delle scuole, lunedì 14 settembre.

L’ennesimo rinvio è stato ufficializzato da Rfi, Rete ferroviaria italiana, che ha riaggiornato la tabella di marcia, a causa di una serie di «modifiche e migliorie concordate col Comune»: il debutto della nuova infrastruttura è ora stimato «entro la metà di ottobre». Nel frattempo da oltre un anno e mezzo il quartiere lamenta i disagi del cantiere del treno per l’aeroporto e l’assenza di un collegamento ciclopedonale diretto tra le vie Rosa e Rovelli.

Tutti i rinvii

Le tempistiche dell’intervento hanno subito numerosi cambiamenti. Il crono-programma iniziale fissava già entro la fine del 2024 la chiusura del passaggio a livello di via Pizzo Recastello, la demolizione della vecchia passerella e l’entrata in funzione della nuova viabilità. I tempi, però, si sono progressivamente allungati. Il sovrappasso è stato abbattuto soltanto nel gennaio 2025 e ancora oggi il passaggio a livello è l’unico collegamento tra le due parti del quartiere. Anche per la nuova passerella le date indicate si sono susseguite senza che l’opera arrivasse al traguardo, anche in ragione di ritardi nella consegna di alcuni materiali, come aveva spiegato a suo tempo Rfi. L’apertura della passerella è stata riprogrammata entro fine giugno 2026, poi entro fine luglio e, successivamente nei mesi scorsi, entro l’avvio dell’anno scolastico a settembre, altra scadenza ormai tramontata, come intuibile osservando i lavori ancora in corso.

«Definite alcune migliorie»

«Nella fase conclusiva dell’intervento sono state definite con il Comune alcune migliorie e modifiche funzionali, in parte ulteriori rispetto al progetto originario, da completare prima dell’apertura al pubblico – spiegano da Rfi –. Gli interventi riguardano la chiusura di alcuni vani, compreso quello tra le rampe di via Rovelli, ulteriori zoccolature in pietra lungo i percorsi, modifiche e integrazioni agli impianti, anche elettrici, sistemazioni degli accessi ai vani tecnici e l’ossidazione preventiva in officina dei pannelli in CorTen prima della posa. Il completamento di queste lavorazioni ha determinato un aggiornamento dei tempi previsti per la conclusione dell’intervento. Sono intanto in corso le attività per la posa degli ascensori, cui seguiranno i necessari collaudi propedeutici all’apertura e all’utilizzo pubblico della passerella, prevista entro metà ottobre».

Previste nove telecamere

La nuova passerella - progettata come più moderna, sicura ed accessibile rispetto alla precedente - ha tre travi in calcestruzzo armato precompresso di lunghezza di circa 22 metri, con un’altezza sulla linea ferroviaria di circa 9 metri. La larghezza del camminamento è di 2,5 metri. Per garantire sicurezza, sono previste 9 telecamere, di cui 4 lato via Rovelli e 5 lato via Pizzo Recastello/via Rosa.

Il passaggio a livello