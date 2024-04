Smog, 25 giorni «fuorilegge» in tre mesi. E il «mal d’aria» si allarga alla campagna

Dopo un gennaio e un febbraio di criticità, lo smog ha allentato la morsa sulla Lombardia e sulla Bergamasca. La questione è però tutt’altro che risolta.

Il 1° aprile è la data «simbolica» in cui si chiude la finestra in cui possono scattare le limitazioni temporanee antismog (potranno riprendere dal 1° ottobre) in Lombardia, e l’inizio di questo 2024 ha consegnato valori pesanti: secondo il monitoraggio di Legambiente basato sui dati dell’Arpa, dal 1° gennaio al 31 marzo a Bergamo (centralina di via Garibaldi) il limite giornaliero di concentrazione del Pm10 è stato sforato per 25 volte, contro le 21 volte dell’intero 2023, l’anno migliore di sempre; per quanto riguarda la concentrazione media, a Bergamo si è attestata a 37 microgrammi per metro cubo d’aria (la norma europea indica una media annua inferiore ai 40 microgrammi per metro cubo).

Le fonti dell’inquinamento

I valori peggiori in regione si sono concentrati a Monza per quanto riguarda la concentrazione media e a Cremona per il numero di giorni di sforamento; più nel dettaglio, nel primo trimestre del 2024 la concentrazione di Pm10 è risultata accedere il valore-soglia in 6 capoluoghi su 12 (nell’ordine: Monza, Cremona, Brescia, Mantova, Lodi e Milano); Cremona e Brescia hanno poi già superato il tetto annuo dei 35 giorni di sforamento (sono entrambe a 36).

Legambiente segnala anche come la qualità dell’aria stia peggiorando nei piccoli centri: il «mal d’aria» s’avverte sempre più anche in campagna e non solo nei grandi centri urbani. Sotto la lente di Legambiente c’è soprattutto la pianura agricola tra Mantova, Brescia, Lodi e Cremona, dove si concentra il cuore del comparto zootecnico lombardo: «Oltre al latte e alla carne, la Lombardia zootecnica produce anche decine di milioni di tonnellate di liquami e letami, da cui esalano sostanze organiche volatili e soprattutto ammoniaca – interviene l’associazione ambientalista –: nel semestre freddo, oltre 90.000 tonnellate annue di questo gas, stando ai dati dell’inventario di Arpa Lombardia, sono all’origine della formazione di particolato sottile atmosferico». Sommando tutte le fonti di emissione, dal traffico al riscaldamento, dalle industrie all’agricoltura, «la primavera si apre con un bilancio pesante per la qualità dell’aria che solo la pioggia di queste settimane ha fermato – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Per questo motivo occorre intervenire urgentemente per evitare ai lombardi un altro inverno con emergenza smog. Purtroppo, le misure attuali risultano ormai insufficienti per risolvere il problema. Ripensare le politiche introdotte in questi anni è necessario, ancora di più agire sul comparto che ad oggi, assieme a traffico e riscaldamento domestico, incide di più sull’immissione di inquinanti: l’agricoltura della pianura padana».

Regole da aggiornare